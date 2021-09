La Comunitat Valenciana y el resto de autonomías no recibirán esta semana ninguna vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Es la primera vez desde que se inició el proceso de vacunación el pasado diciembre que no llegarán dosis de esta farmaceútica a la Comunitat Valenciana ya que las existencias son suficientes para afrontar las necesidades actuales. Según han informado desde la Delegación del Gobierno y la Conselleria de Sanidad, la cantidad disponible y almacenada de vacunas en la Comunitat Valenciana es suficiente para afrontar el actual proceso de vacunación, y se evitan nuevos envíos para que no se acumulen en las neveras.

La campaña de vacunas se encuentra avanzada y se están dando cambios en el modelo de distribución de las vacunas, han precisado desde la Conselleria. Así, la Delegación del Gobierno ha confirmado que es la primera semana desde el pasado mes de diciembre en la que no van a llegar vacunas de Pfizer a la Comunitat Valenciana ni al resto de autonomías.

Sobre el resto de vacunas -Moderna, AstraZeneca o Janssen-, la Conselleria de Sanidad no ha precisado si llegarán o no dosis a la Comunitat Valenciana, si bien se insiste en que hay suficientes dosis tanto para afrontar el actual calendario de vacunas como para posibles contingencias, como podría ser la necesidad de una tercera dosis de refuerzo para determinados grupos de riesgo.

El siguiente envío será la siguiente semana

En este mismo sentido, el Ministerio de Sanidad ha informado este martes de que se han pausado los envíos semanales de vacunas "para optimizar el stock a nivel nacional" y los reanudará el próximo 20 de septiembre, han informado fuentes de ese departamento.

En este momento, las comunidades cuentan con 7,1 millones de dosis de vacunas almacenadas ya que de los 75.672.061 vacunas entregadas se han administrado 68.486.683, según los datos del último informe de vacunación.

Según Sanidad, pese a quedar pausados los envíos el Ministerio ha ofrecido a las comunidades autónomas la posibilidad de solicitar dosis en el caso de que lo necesiten.