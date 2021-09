Cuando todavía no ha presentado oficialmente su candidatura, el alcalde de l’Alcora y secretario comarcal l’Alcalatén, Samuel Falomir, comienza a recibir apoyos públicos para convertirse en el próximo líder del PSPV en la provincia de Castellón en el congreso que debe celebrarse una vez que se cierren los procesos federal, en octubre, y de País, en noviembre en los que se reelegirá, respectivamente, a Pedro Sánchez y a Ximo Puig.

Su compañero de partido y primer edil de Vila-real, José Benlloch, hizo este martes la reflexión de que, «a nivel estatal solo hay un candidato que es Pedro Sánchez, a nivel autonómico, únicamente el compañero Ximo Puig, y aquí ( en la provincia) hay dos candidatos, lo que supone que no hay consenso en toda la militancia con respecto a cómo están yendo las cosas».

Tras esta premisa, Benlloch aseveró que «hay que recuperar la vertiente municipalista», objetivo para el que estima que «quien mejor representa en estos momentos ese espíritu municipalista, que creo que puede ser muy bueno para este cambio de era que vamos ha vivir hacia el 2030, y para reforzar este proyecto de atención a lo local de éxito que estamos teniendo en los pueblos y ciudades de nuestra provincia es Samuel».

«Samuel es un alcalde joven que representa unos valores del siglo XXI y que, además, ha sido capaz de ganar con mayoría absoluta en su pueblo y transformar las cosas y estar ahí; a mí me gustan sobre todo las personas que quieren liderar que han demostrado cosas, que han ganado elecciones y Samuel es el ejemplo de esto», ratificó el alcalde de Vila-real.

Apuesta por los más jóvenes

Benlloch dejó claro que cara al proceso que se avecina, el congreso provincial ordinario del PSPV, no ha pensado en ningún momento en reeditar el intento de postularse para secretario general como sí lo hizo hace cuatro años. «Mi momento fue aquel y, con todo el respeto, con el trabajo que he hecho en estos cuatro años no poniendo ningún problema a la ejecutiva provincial, colaborando en todo, igual en País y a nivel estatal, creo que sería muy positivo para la provincia en estos momentos que tal como muchas veces se ha hablado, los alcaldes jóvenes», aseguró en este sentido.

Recalcó la idea de que en el PSPV cuentan con primeros ediles mucho más jóvenes que él mismo --tiene 47 años-- que, «desde el ámbito de proximidad, del municipalismo, pueden ayudar a regenerar el partido, que debe afrontar muchos retos, especialmente después de esta pandemia, que hay que regenerar y renacer todo».

Estas declaraciones de Benlloch de apoyo a cara descubierta a la opción de Falomir para suceder a Ernest Blanch para liderar a los socialistas castellonenses se produce en un contexto en el que este último, que no ha hecho pública tampoco de forma oficial su voluntad de presentarse para la reelección, habría tratado, sin embargo, de adelantar plazos para el congreso provincial con el fin de mejorar sus opciones precisamente de mantenerse como secretario general.

La posibilidad de acortar el calendario --pensaban convocar el cónclave el viernes en un comité provincial que ya ha sido desconvocado-- ha quedado truncada tras la reunión celebrada en València el pasado lunes en la que la dirección de País ya dejó claro que las citas federales y de País van antes.