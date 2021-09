«Solo hago que llamar al centro de salud Palleter para que me den cita con mi médico porque me ha salido un bulto en la espalda y necesito que me lo mire y no hay manera de que me cojan el teléfono. Solo me sale esa voz de que todas las líneas están ocupadas y eso no puede ser», denuncia Pilar Vera, vecina de Castelló. «Tengo 80 años y vivo lejos del centro y necesitaría que me dieran turno para consulta de manera telefónica para no tener que ir hasta allí y encima cuando voy hay una larga cola», lamenta Pilar, quien recuerda que la gente de su generación no emplea internet para poder acceder a la aplicación de citaciones.

«Solo pido que cojan el teléfono alguna vez, porque esto no puede ser», insiste esta paciente que denuncia la saturación existente en este centro de salud.

En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Conselleria de Sanitat que ponga fecha al traslado tanto del personal facultativo y resto del personal sanitario como de los pacientes del consultorio de Constitución, que fue reubicado en las instalaciones de Palleter desde que el consultorio cerró sus puertas en marzo del 2020 debido a la pandemia. La previsión es que para descongestionar el centro se redistribuyan los sanitarios y los pacientes entre los centros de salud Gran Vía, 9 d’Octubre y el propio Palleter.

«Aunque el Consell anunció este verano que el traslado comenzaría en septiembre, lo cierto es que a fecha de hoy ni los sanitarios ni los pacientes afectados tienen noticias de a partir de cuándo y por cuánto tiempo van a ser reubicados, por lo que este nuevo éxodo está generando una gran incertidumbre entre los afectados», señalan desde el sindicato.

Esta reubicación será transitoria hasta que se estrene el nuevo consultorio de Constitución, que se ubicará entre la calle Herrero y la avenida Burriana, cuyas obras aún no han empezado.

Urgencias

Pero la sobrecarga es grande en todos los centros de salud de la capital de la Plana. «He ido con mi madre al centro de salud Fernando el Católico para que la visitaran antes del día 29 de septiembre, que es cuando tiene la cita, porque sufre una insuficiencia cardíaca y estaba peor. Necesitaba un reajuste en la medicación y, al final, no me atendieron y tuve que irme a Urgencias del Hospital General para que la vieran», denuncia una vecina de Castelló.

Y este es uno de los problemas derivados de la saturación en la Atención Primaria, que provoca que muchos pacientes se vean abocados a recurrir a las urgencias hospitalarias para poder ser atendidos de forma inmediata por un médico debido al retraso existente en las citaciones de los centros de salud.