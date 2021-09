La provincia de Castellón cuenta con 74 vestigios franquistas pendientes de retirar con el nuevo Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura propuesto por la Generalitat.

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha destacado que "el objetivo de este registro vivo es conseguir un territorio libre de vestigios que todavía perviven después de más de cuarenta años del fin de la dictadura franquista", así se ha pronunciado la consellera durante la presentación de este catálogo, acto en el que también ha participado el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico.

Este censo, elaborado por una Comisión Técnica de Coordinación adscrita a la Conselleria de Calidad Democrática, recoge un total de 1.042 vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura desglosados en diferentes categorías, de los cuales 575, en la Comunitat Valenciana, se encuentran pendientes de retirar en espacios públicos.

Iniciativa

Para Pérez Garijo, "el catálogo de vestigios quiere democratizar los espacios públicos de nuestro territorio como forma de reparación de las víctimas del franquismo y de recuperación de la memoria democrática, un factor imprescindible de la convivencia en la Comunitat".

La iniciativa identifica y localiza todos aquellos elementos contrarios a la memoria democrática o vestigios franquistas, tanto simbólicos como iconográficos y terminológicos que todavía subsisten en los espacios públicos del territorio valenciano, cumpliendo así con los dispuesto en la Ley de Memoria Histórica en la Comunitat Valenciana.

Mapa valenciano

El objetivo de este inventario es disponer de un mapa valenciano de vestigios franquistas que sirva de herramienta a todas las administraciones públicas valencianas para desplegar las medidas necesarias que permitan su retirada, "porque son una ofensa a las víctimas y representan una agresión a los valores de convivencia democrática", ha subrayado la consellera.

La consellera ha apelado a la colaboración ciudadana, a las administraciones públicas, asociaciones memorialistas, iglesia católica y asociaciones cívicas "para localizar y retirar todos los vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura de nuestro territorio, además de comunicar aquella información que permita encontrar nuevos vestigios del episodio más negro de la historia reciente de España".

De los 542 municipios de la Comunitat, 281 han contestado, de los cuales 91 tienen vestigios, mientras que 190 no albergan este tipo de elementos. A su vez, 261 ayuntamientos no han contestado a la solicitud de información realizada desde la conselleria, lo que supone que un 48% de los municipios de la Comunitat no ha aportado información.

"Estos datos ponen de manifiesto que un 35,06% de los municipios de la Comunitat están libres de vestigios", ha afirmado Pérez Garijo.

¿Qué vestigios permanecen aún?

El catálogo, en la Comunitat, alcanza toda una serie de símbolos, monumentos, monolitos, cruces de los caídos, nomenclátor de calles, menciones y leyendas, títulos honoríficos, distinciones y otras formas de exaltación, conmemoración y enaltecimiento individual o colectivo de la revuelta militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen.

En cuanto a las diferentes categorías de vestigios y por lo que se refiere a símbolos, se han registrado 71 elementos que incluyen monumentos, monolitos, tumbas y mausoleos, cruces, escudos o inscripciones, de los que 37 no se han retirado todavía. Cabe destacar el caso de las cruces de los caídos que ascienden a 30, de las que 17 todavía no han sido retiradas.

En lo que respecta a placas, se han comunicado 61, de las que 46 se encuentran pendientes de retirar. Se corresponden con rótulos, la mayoría de cerámica o metálicos, que contienen inscripciones con simbología franquista.

Entre los vestigios que recoge el catálogo también hay 274 nombres de calles y otros espacios públicos (deportivos, culturales o educativos) referidos a personas con una responsabilidad directa en los procesos de vulneración de los derechos humanos y de institucionalización de la represión y la violencia que sustentaron el régimen dictatorial o que participaron y/o apoyaron a la revuelta militar de 1936. En este caso, 205 se encuentran pendientes de retirar.

Criterios

La retirada según los casos podrá realizarse a los cementerios, museos o centros de interpretación, por su interés como documento o testimonio histórico.

En el caso de los cementerios conllevará la eliminación de los elementos de exaltación y su resignificación y señalización evitando, en todo caso, la equidistancia y la ofensa de las víctimas, así como el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura a fin de construir una mejor conveniencia democrática.

Para la retirada voluntaria deben actuar los ayuntamientos en un primer momento. En caso de no hacerlo, la Generalitat iniciará un procedimiento de manera subsidiaria con esta finalidad.

Asimismo, la consellera de Calidad Democrática ha explicado que la Conselleria cuenta con una línea de subvención de 450.000 euros para la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática, "a través de la cual estamos colaborando con los ayuntamientos en este trabajo".