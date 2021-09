Ya hay decisión final. La Comisión de Salud Pública, conformada por expertos de las comunidades autónomas y el Ministerio, aprobó ayer la administración de una dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus a las personas residentes en centros de mayores, «dado su perfil de fragilidad, pluripatología y entornos cerrado». Esta decisión supone que los cerca de 3.400 usuarios de los 44 geriátricos que hay en la provincia de Castellón recibirán esta dosis de recuerdo a partir del próximo día 4 de octubre, es decir, dentro de tres semanas.

Ahora queda por decidir, entre otros aspectos, si la inoculación de este pinchazo se hará de forma simultánea a la vacuna contra la gripe para optimizar recursos.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) ha mostrado su apoyo a la medida pero pide que se extienda a centros de días, viviendas tuteladas por servicios de ayuda a domicilio para reforzar la inmunidad de las personas más vulnerables.

En ese sentido, la patronal destaca la eficacia de la vacunación en los centros de atención a la dependencia y cómo han protegido a las personas mayores durante la última ola, en la que se han reducido los contagios, los ingresos hospitalarios graves y los fallecimientos aunque no se pueda asegurar un 100% de protección.

Testimonios de la residencia Residencial Oasis de Benicàssim

Consuelo Hidalgo, 92 años. «Veo maravillosamente que nos vuelvan a vacunar»

Consuelo aplaude que vuelvan a vacunarlos contra el coronavirus para evitar así que contraigan la enfermedad de un modo virulento. «Cuando nos pincharon las otras dos veces no noté nada», asegura, al tiempo que remarca que nunca ha tenido miedo al covid-19. «Yo ya tengo más de 90 años y no me da temor, pero sí me preocupa por mi familia», destaca esta residente que pasa su tiempo libre cosiendo y haciendo gimnasia sin olvidarse de ir a la peluquería todas las semanas.

Juan Guillermo Solsona, 89 años. «Me parece correcto, será para más seguridad»

Juan Guillermo considera «correcto» volver a vacunarse «porque siempre será para más seguridad si lo dice así los científicos». Asegura que no tuvo ningún tipo de reacción cuando le inocularon las dos dosis contra el coronavirus, a la vez que reconoce que la pandemia le ha generado un poco de temor. Este licenciado en Bellas Artes dedica su tiempo en la residencia a pintar acuarelas. «Todos en los retratos quieren que les quite las arrugas», señala. Lanza un mensaje claro: «Todo va a ir bien».

María Tauste, 84 años. «Todo lo que sea bueno para nosotros está bien»

María espera también a que le administren la dosis adicional contra el coronavirus porque «todo lo que sea bueno para nosotros me parece muy bien». La inmunización y cierta flexibilización en las restricciones, aunque los centros reclaman avanzar aún más en la desescalada, le han permitido este verano volver a su casa por vacaciones y estar con su familia. Ahora pasa sus días tranquilos en la residencia y se entretiene jugando al dominó, al parchís y al bingo con sus compañeros.

Brote mortal

En Castellón, han fallecido cerca de 240 residentes desde que estalló la crisis sanitaria, los últimos cinco usuarios de la residencia Domus Vi de Vila-real, donde se originó un brote que afectó a medio centenar de mayores y a diez trabajadores. Dos de los enfermos siguen ingresados. Familiares del centro, a través de Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat, han lamentado la falta de refuerzos asistenciales a la vez que han indicado que, finalmente, el Hospital de la Plana mandará una enfermera de apoyo el domingo.

Enfermos de cáncer

El acuerdo, que amplia el grupo de personas a las que administrar esta dosis hasta ahora destinada a las personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20, incorpora ahora al resto de las personas que forman parte del grupo 7, que son las que tiene ciertos tratamientos inmunosupresores, de muy alto riesgo, y las residentes en centros de mayores.

Los expertos deben seguir avanzando en si será necesario reforzar los anticuerpos en otros colectivos, como sería el de los mayores, una medida que ya están adoptando otros países. Un total de 4.027.118 personas en la Comunitat han recibido una dosis y 3.853.306 tienen la pauta completa.