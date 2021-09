Se definen como deportes extremos todas aquellas actividades de ocio o profesionales con un componente deportivo que comparten una peligrosidad real o aparente por las condiciones arriesgadas en las que se practican.

Algunos de estos deportes son muy atractivos para un sector de la sociedad, concretamente para la gente que le apasiona el vértigo, la adrenalina y en definitiva, sentir el riesgo cerca.

En la lista de los deportes denominados extremos aparecen algunos que en principio parecen más arriesgados que otros, por ejemplo, uno de los que se menciona es el surf, pero obviamente hay que tener presente que no es lo mismo hacer surf en las costas castellonenses, que no cuentan con apenas oleaje, que en una playa bañada por un océano, en la que las olas alcanzan magnitudes mucho mayores.

Es por ello que mencionaremos los deportes extremos que practicándose en la provincia, mantienen ese punto de peligrosidad que los hace realmente atractivos para los más atrevidos.

Paracaidismo

Volar desde 4300 metros de altura, esa es una de las actividades más locas que puedes hacer en la provincia de Castellón. La actividad se realiza en aeroclub situado justo enfrente de la Playa del Gurugú.

Con un precio que ronda los 350 euros, la adrenalina se apodera de tu cuerpo, que en 60 segundos pasa de estar sentado en un avioneta a tocar el suelo castellonense.

Algunas de las limitaciones que presenta el paracaidismo muestran su peligrosidad, y es que si tienes un peso superior a los 100 kg, has practicado submarinismo durante las 24 horas previas o has consumido alcohol 8 horas antes, no te dejarán subirte a la avioneta.

Escalada

La geografía de la provincia, que entre otras cosas destaca por montañosa, convierte a Castellón en un lugar muy adecuado para realizar este segundo deporte extremo que mencionamos.

Dependiendo de la ubicación de la vía la dificultad y la peligrosidad es mayor, pero sin duda tienes que tener muy controlado el vértigo y estar cómodo en las alturas para meterte de lleno en una aventura de escalada.

La zona del Castellet, es una de las más apreciadas por los escaladores de Castellón, cuenta con una gran cantidad de vías.

También encontramos zonas de escalada en la Devesa-Penya Alta, en Morella, el Morral de l’Àngel en Cervera del Maestre, la zona del Castillo de Peñíscola, donde se escala en una pared sobre el mar y como no, la cima más alta de la provincia, el Penyagolosa, situado en Vistabella del Maestrat con sus 1813 metros sobre el nivel del mar.

Estos son solo algunos ejemplos de ubicaciones para escalar en la provincia de Castellón.

Puenting

Consiste en saltar al vacío desde un puente enganchado con cuerdas. Es una de la actividades más fuertes, ya que hasta que el cuerpo no está cerca de la superficie la cuerda no frena la caída

En Castellón se puede realizar en el municipio de Benafer, en un puente en el que se ha de tener mucho valor para agachar la mirada y sobretodo para posteriormente lanzarse.

El precio del salto ronda los 35-40 euros y aunque la experiencia dura escasos segundos la experiencia se queda marcada para toda la vida.

Ala delta

El ala delta es la modalidad del paracaidismo que se realiza con un aparato de vuelo sin motor consistente en una estructura recubierta por una tela de forma triangular y una barra a la que va sujeto el piloto.

En la provincia se puede vivir la experiencia en el aeroclub de Castelló. No requiere de formación alguna y incluso las persona con movilidad reducida pueden animarse a vivir la experiencia de volar sin motor.

El precio de esta actividad puede rondar los 50-100 euros dependiendo de la modalidad elegida.

Buceo

Pasando de las alturas a las profundidades, y todo sin salir de la provincia. Castellón cuenta con uno de los lugares más perfectos para practicar este buceo, se trata de las Illes Columbretes.

Se realizan salidas desde Castelló y desde Alcocebre, con catamaranes que además ofrecen packs para complementar la actividad con comidas y de ese modo pasar una jornada muy divertida. Las reservas se solicitan por mail a buceo@bucearencolumbretes.es .

Hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir ciertos requisitos para poder bucear. Los mínimos exigidos para bucear en las islas Columbretes son los siguientes: