La lluvia continúa sin dar un respiro a la provincia castellonense. Después de unos días marcados por el granizo y las fuertes tormentas, sobre todo, en el norte las precipitaciones coparán el protagonismo durante estos días. Durante la semana, los paraguas y los chubasqueros serán los grandes aliados de los castellonenses ya que, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, no dejará de llover hasta el viernes.

Desde la tarde del lunes, las precipitaciones estarán presentes en la zona costera de Castelló, la cual afectará a los municipios colindantes a la capital de la Plana, y se irá extendiendo hacia la zona del interior. No será hasta la jornada del martes cuando la lluvia habrá llegado a todo el territorio castellonense.

Bajada de los termómetros

Las temperaturas mínimas no sufrirán grandes cambios durante esta semana, ya que tanto en montaña como en la zona costera se mantendrán igual. No obstante, según la AEMET, no ocurrirá lo mismo con los valores máximos, ya que los termómetros bajarán entre los cuatro o cinco grados en la mayoría de puntos de la provincia.

Valencia y Alicante, en alerta

El Centro de Coordinación de Emergencias ha avisado de riesgo naranja por fuertes tormentas en el sur de Valencia y en la toda la provincia de Alicante. Además, en Valencia está activado el nivel de aviso amarillo en toda la provincia. Estos avisos están decretados para el día martes 21 de septiembre en ambas provincias.

El Centro de Coordinación de Emergencias emite un aviso de riesgo meteorológico y establece:



🟠Preemergencia naranja por lluvias en el sur de Valencia y en toda la provincia de Alicante.



🟡Riesgo amarillo por lluvias en el norte de Valencia y de tormentas en toda la provincia. pic.twitter.com/9dk2vlFS1t — GVA 112CV (@GVA112) 20 de septiembre de 2021

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.