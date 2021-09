Los municipios de Castellón se ponen las pilas para prevenir el riesgo de inundaciones y reclaman a la Confederación Hidrográfica del Júcar que haga los deberes ante la llegada del periodo de mayor riesgo de lluvias torrenciales. De hecho, otoño arranca con una DANA (depresión aislada de niveles altos) que puede dejar hasta 80 l/m² en 12 horas en la provincia de Castellón.

Entre finales de verano y principios de otoño es el periodo de mayor probabilidad de lluvias intensas y crecidas de cauces. De hecho, las localidades del litoral se han afanado en las últimas semanas en hacer trabajos de limpieza, si bien algunas de ellas denuncian la inacción de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Benicàssim

Por ejemplo, Benicàssim está llevando a cabo la limpieza del Barranco de Farja a su paso por el tramo urbano. Unos trabajos que se centran en el desbroce selectivo, refaldado de árboles y eliminación de vegetación seca, así como la eliminación de residuos inertes y otros elementos sueltos con el objetivo de prevenir ante gota fría posibles inundaciones. Las labores de ejecución de trabajos de mitigación de riesgos por emergencias se están llevando a cabo por parte de la brigada municipal de obras y la empresa Tragsa, en este caso con una brigada formada por cinco operarios y un capataz.

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora lleva a cabo de forma periódica tareas de limpieza de imbornales para prevenir inundaciones. A estas labores de mantenimiento constantes se suman en estas fechas la limpieza de cañas de la senda del Millars a cargo de la CHJ, que afecta a cerca de 6.700 metros cuadrados, y la del barranco entre los términos de Castelló y Almassora, que ejecutó en verano el Consorcio Provincial de Bomberos a petición del consistorio. Éste ha agradecido tanto a Bomberos como a la Confederación que haya atendido sus peticiones para mejorar ambos espacios.

Peñíscola

Por su parte, Peñíscola limpió barrancos e imbornales a finales de agosto y principios de septiembre. Sin embargo, algunas actuaciones dependen de otras administraciones. Así, el consistorio peñiscolano considera que la CHJ que debería limpiar con mayor periodicidad los barrancos de su competencia.

También está pendiente el dragado de las acequias que desembocan en el Ullal de l’Estany de Peñíscola para que el agua fluya con mayor facilidad y no se inunde la playa Sur y los hoteles. Este año, finalmente, la Generalitat ha autorizado al consistorio la extracción, pero por razones ambientales, no podrá realizarlo hasta octubre, con lo que la zona sigue con nivel alto de lodos y dificultad de drenaje. "Autorizaron a realizar una actuación de dragado en septiembre, ahora nos han autorizado a que lo hagamos en octubre, por un tema de crianza del samaruc, especie autóctona del marjal no podemos intervenir ahora y continuamos teniendo la zona de acequias con un nivel de lodos muy alto con dificultades para drenar y a la que llueve mucho nos inundamos.

"Necesitamos la colaboración de la CHJ para que los barrancos estén en condiciones y la comprensión de la Generalitat para que nos deje intervenir en la zona del marjal del humedal", concluyen.

En octubre llevaremos a cabo esta intervención" informan fuentes municipales, que añadieron que "volvemos a tener una amenaza importante de DANA y lluvias torrenciales esta semana tras haber tenido varias en semanas anteriores y una serie de trabajos que y podrían estar hechos, por un tema de permisos que la Generalitat no autoriza hasta octubre, no se van a poder realizar". No obstante, señalaron que tienen el dispositivo preparado con bombas de achique en el paseo preparado así como grupos electrógenos por si se va la luz, así como la disposición a hacer canales en la arena para que se evacue el agua con facilidad. "Necesitamos la colaboración de la CHJ para que los barrancos estén en condiciones y la comprensión de la Generalitat para que nos deje intervenir en la zona del marjal del humedal", concluyen.

Vinaròs

La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la empresa Acciona, concesionaria de la limpieza viaria, reforzó en la última semana de agosto los trabajos preventivos contra la gota fría, con la intensificación de la limpieza de alcantarillado y los imbornales de todo el término municipal, ante la posibilidad de más lluvias intensas. La limpieza de restos vegetales y de basura y voluminosos en el río Cervol y los barrancos existentes en la localidad se realizó en los primeros 500 metros, donde el Ayuntamiento tiene competencia, para garantizar la evacuación correcta del agua en caso de producirse fuertes precipitaciones. Sin embargo, la intensa lluvia del 1 de septiembre culminó con 3 millones de daños tras desbordarse el barranco del Triador, cortando además la N-340a.

El alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, señaló que ya comentó en su momento al presidente de la Diputación, José Martí, el secretario autonómico de seguridad y emergencias Jose María Angel, la Consellera Gabriela Bravo y la subdelegada del Gobierno Soledad Ten la necesidad de que la CHJ realice la limpieza en los barrancos del término municipal en el tramo que es su competencia. "A la subdelegada del Gobierno le hemos mostrado las imágenes de todas las cañas y vegetación que taponaron el puente de la N-340a el pasado 1 de septiembre y causaron todo el daño en esta zona, teniendo que cortar la carretera al tráfico. Lo mismo pasó debido al arrastre de vegetación en la N-238".

El Ayuntamiento, señala Alsina "limpia cada año los barrancos en sus primeros 500 metros, es donde tenemos competencia para hacerlo, y lo hacemos con previsión, quitando los voluminosos y la vegetación que pudiera taponar la bajada de agua en caso de fuertes lluvias, pero a partir de ahí ya no tenemos autorización para hacerlo, y vemos constantemente, año tras año, que esto es lo que nos causa los problemas cada vez que hay riadas. Por lo tanto, pedimos a la CHJ que actúe como lo hacemos nosotros para limpiar los cauces. Cada vez que tenemos que hacer una actuación, desde la CHJ nos piden aportar mucha documentación, y la misma seriedad que exigen ellos es lo que exigimos nosotros a este organismo a la hora de realizar actuaciones en la que es su competencia. Los barrancos están abandonados en cuanto a limpieza en su parte alta. En resumen, pedimos responsabilidad y celeridad a la hora de limpiar los tramos de su competencia en barrancos y rios y que no nos pongan tantas trabas burocráticas para que nos den los permisos para rehacer paseras y caminos". Asimismo, Vinaròs ha realizado un gran esfuerzo en la mejora de toda la red de pluviales para evitar inundaciones en el casco urbano. El plan de mejora de pluviales del municipio continuará próximamente con las obras de mejora de la red de la avenida Barcelona, para las que el ayuntamiento destinará 100.000 euros del remanente de tesorería del 2020. Informa Xavi Flores.

Moncofa

Una de las asignaturas que tiene pendiente la Confederación Hidrográfica del Júcar en Moncofa es una actuación integral del cauce del Río Belcaire a su paso por el término municipal, donde cuenta con un tramo que no existe mantenimiento y la vegetación crece a marchas forzadas. Concretamente es el tramo por el que transcurre el agua de la depuradora, la cual alimenta de humedad el subsuelo y propicia el crecimiento de hierbas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Moncofa solicitó a la CHJ que se procediera a sanear los ojos del puente que cruza la N-340, ya que acumulaba grandes cantidades de piedras y gravas, que impedían el paso del agua y así se hizo. Sin embargo, en los siguientes temporales de lluvia que han propiciado la bajada de agua por el Río Belcaire, se han vuelto a acumular piedras de un tamaño considerable y gravas, qué con la llegada de lluvias torrenciales, sería un grave problema para el paso del agua. En este sentido, el primer edil de Moncofa, Wences Alós, ha explicado que “se debería de hacer una actuación para retirar estas piedras que impedirían el paso del agua, tal como y ocurrió en los temporales de lluvias de principios de este año, pero en esta ocasión se debería retirar el material, no depositarlo en los márgenes del cauce, porque la fuerza del agua volvería ha depositarla contra los soportes del puente”.

Como Moncofa forma parte del Consorcio Provincial de Bomberos, este año miembros del cuerpo también han llevado a cabo trabajos de desbroce de acequias, marjales y caminos rurales

La Vall d'Uixó

El Ayuntamiento de la Vall ha estado trabajando últimamente con CHJ por cuestiones relacionadas con la construcción del puente que unirá los dos polígonos industriales. En este caso, «ha habido muy buena predisposición, han sido rápidos a la hora de responder a lo que les hemos preguntado, esa es la línea a seguir», según fuentes municipales. Sin embargo, en cuanto a la limpieza de cauces y barrancos, las mismas fuentes precisan que no es el mismo caso, ya que hace falta que se actúe y no se responde con la misma celeridad.

Tanto en la Vall como en Nules, este verano, con las memorias del paro, se han estado limpiando acequias (en el caso de Nules) y barrancos.

Nules

Recientemente el alcalde de Nules, David García, hizo declaraciones muy contundentes sobre la CHJ diciendo que no hacen nada, en cuanto a mantenimiento, pero lo que es peor, no ejecutan las obras que están pendientes, como el encauzamiento del barranco del Torrent, que se planteó como obra de emergencia después de las inundaciones del 2004 y hoy por hoy está completamente parado. Informa Mónica Mira.

Burriana

Ante la alerta de previsión de lluvias intensas y fuertes tormentas de esta semana, el Ayuntamiento de Burriana ha vuelto a realizar actuaciones preventivas de limpieza y se han vuelto a verificar ‘les goles’ ya repasadas en los anteriores avisos de precipitaciones. Concretamente ‘les goles’ del Caràmit, Rovellat, Finello, Granell, Ull de la Vila, l'Estany Colombrí y l'Estany Llarguer, la de Barruguer y la de Sant Gregori. También se han revisado los caminos rurales, y se ha vuelto a comprobar el Clot de la Mare de Déu a la altura de la desembocadura.

Además, se ha actuado e insistido en el barrio Virgen del Carmen, en la zona marítima, ya que suele ser una zona de las más afectadas . También se ha comprobado que la acequia del Rajolí y el Clot evacuen con normalidad y, en general, se han revisado las acequias, los caminos rurales y las zonas de riesgo.

Cabe destacar que en los más de 1.000 imbornales del municipio considerados críticos se realizan periódicamente revisiones y limpiezas, concretamente tres al año. De ellos, los de la zona del puerto de la Escola de la Mar, que son aún más críticos, se han vuelto a comprobar y a limpiar.

Además el Ayuntamiento está a la espera de la autorización de la solicitud de concesión administrativa de ocupación de dominio público maritímo-terrestre para la instalación de un sistema de drenaje de aguas pluviales mediante la instalación de dos tornillos de Arquímedes en la zona de la Serratella, con la finalidad de evitar inundaciones en las viviendas con la evacuación de aguas de lluvia al mar en períodos de fuertes lluvias. Con los dos tornillos de Arquímedes, se aumentará considerablemente la velocidad de evacuación de las aguas pluviales al mar

En cuanto al cauce del río, este verano, el Ayuntamiento de Borriana ha realizado de nuevo la limpieza y desbroce del cauce del río Anna en el tramo urbano, desde la confluencia de la ronda Músico Ibáñez con la avenida San Juan Bosco hasta el camí la Cossa Tras comunicar la iniciativa de intervención a la Confederación Hidrográfica del Xúquer (CHJ), el consistorio ha asumido los trabajos y ha realizado de nuevo la actuación de desbroce de todo tipo de vegetación en el lecho del río, utilizando medios propios.

Respecto a la pasarela del Clot en la desembocadura del río Anna, en el Clot, que da acceso a la zona de les Terrasses, con los temporales de lluvias y marítimos suele quedar inutilizada y el Ayuntamiento tiene acometer los trabajos para reparar los daños ocasionados, una vez las condiciones lo permiten y el nivel del agua desciende. El Ayuntamiento ya ha recibido la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la obras de construcción de una pasarela fija de hormigón que evitaría tener que repararla cada vez que hay un episodio de fuertes lluvias o temporal marítimo, pero todavía falta la autorización de Costas.