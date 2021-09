Castellón está viviendo un comienzo de otoño pasado por agua, al igual que sucedió en el final del verano. Para el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene establecida la alerta amarilla por fuertes lluvias en la provincia, al igual que durante el miércoles, aunque la situación meteorológica variará en los próximos días.

El aviso está activo hasta las 18.00 horas y se refiere exclusivamente al litoral, abarcando toda la costa de norte a sur. Aemet alerta de tormentas que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y de precipitaciones acumuladas de 80 litros por metro cuadrado en una hora. La zona más afectada por la lluvia el miércoles fue el norte de la provincia, llegándose a alcanzar en Benicarló 28,8 litros por metro cuadrado, como recogió la torre meteorológica de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Las lluvias seguirán presentes casi con toda seguridad durante la jornada del viernes. En su predicción, Aemet establece entre un 90% y un 100% de posibilidad de lluvia en prácticamente todo el territorio provincial entre las 6.00 y las 12.00 horas. No obstante, al menos por el momento, no ha activado ninguna alerta por fuertes lluvias.

El agua puede dejar paso a un fin de semana mucho más agradable. Según este mismo modelo predictivo, el sábado hay probabilidad de precipitaciones, pero mucho más baja y sobre todo durante la mañana. Por la tarde, Aemet dibuja un cielo mucho más despejado, una situación que tendrá continuidad el domingo, cuando en principio no lloverá.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.

En cuanto a las temperaturas, hoy habrá máximas de 24 grados en el interior y el litoral sur.