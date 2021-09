'Llauradors' de Castellón en pie de guerra por el 'cotonet': "El plan del Gobierno no sirve de nada"

«A la Conselleria no debería sorprenderle que el plan sea una fiasco total. Estaba cantado que no iba a funcionar. Quien conozca un poco el sector sabe de sobra que ahora, al inicio de la campaña y cuando el cotonet no es visible, no es momento de hacer un tratamiento con metil clorpirifos», apunta Pepe Montagut, presidente de la asociación de agricultores de Nules. Y en Vila-real opinan lo mismo. «La administración está dando palos de ciego. Lo que tiene que hacer si de verdad quiere ayudar al sector es cambiar el plan y autorizar la fumigación en marzo y abril », resume el portavoz de los agricultores de Nules y Vila-real, que tiene previsto manifestarse el 9 de octubre frente a la Conselleria de Agricultura.

El periodo para realizar el tratamiento con el producto prohibido por la UE, y ahora autorizado de manera excepcional por el Gobierno, no es el adecuado, y para los agricultores, si no hay ayudas directas, nadie querrá hacer el tratamiento. «Los costes son inasumibles para el productor», añade Monteagut que recuerda que, por la Ley de Sanidad Vegetal, la administración «tiene la obligación de establecer las ayudas directas al agricultor». Y eso, a juicio de estos productores, significa que los daños del cotonet deben ser «indemnizados económicamente».