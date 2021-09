Tiempo cambiante el que se espera en Castellón durante el fin de semana. Con el fin de la DANA que ha azotado a toda la Comunitat Valenciana, las lluvias continúan sin remitir en la provincia, al menos, durante el sábado, así como también se esperan cielos despejados el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Tiempo para el sábado

Para la jornada del sábado, la predicción de AEMET es de cielos nubosos con tendencia a chubascos que podrían ir acompañados de tormentas en el interior de la provincia durante la mañana. No obstante, con el paso del día, se espera que las precipitaciones dejen paso al Sol en algunos puntos del litoral y de la zona montañosa.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán estables respecto a los últimos días mientras que los valores máximos irán en ascenso debido a la llegada del buen tiempo por la tarde. Castelló registrará los 28 grados de valor máximo, Morella los 24 °C, la Vall d’Uixó 29 y Vinaròs los 26.

Pronóstico del domingo

Para cerrar la semana, después de unos días marcados por las lluvias, la AEMET no registra probabilidad de precipitaciones en todo el territorio castellonense. Es más, la estimación es que en la mayoría de la provincia estén los cielos despejados con algún pequeño intervalo nuboso. Los temperaturas máximas se mantendrán estables respecto a la jornada del sábado, aunque las mínimas irán en descenso (alrededor de 3 o 4 grados).

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.