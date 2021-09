Padre y pareja de los fallecidos en Peñíscola: «Cuando me enteré del derrumbe llamé, pero nadie me respondía»

Mediterráneo ha logrado hablar con Bienvenido Cives, residente en el edificio, padre del menor fallecido y pareja de la mujer muerta en el derrumbe. Bienvenido, de 49 años y natural de A Coruña, residía en Peñíscola con su hijo, un menor de 15 años; su pareja, una mujer de 54 de nacionalidad cubana, y el hijo de ella, de 26 años.

El afectado se encontraba en el edificio el mismo día del derrumbe, «pero era mi día libre y me acerqué a Peñíscola a entregar cupones a unos clientes a las 18.30 horas», narra este hombre que trabaja como vendedor de la ONCE en la zona de Peñíscola, Benicarló y Vinaròs. «Mi pareja vino conmigo a Peñíscola pero se fue a casa con autobús, así que imagino que a los pocos minutos de entrar en el edificio se produjo el derrumbe», expone.

En el domicilio se encontraban los hijos de ambos y la mujer. «Me enteré del derrumbe porque me lo dijeron unos clientes con los que estaba hablando», cuenta. «Entraron en Facebook y vieron que se había caído un edificio de Font Nova, cuando me enseñaron la foto vi que se trataba de mi casa», detalla. Cuando comprendió lo que había sucedido condujo rápidamente hacia su domicilio y al llegar allí se encontró con un desolador escenario. «Llamé por teléfono pero nadie me respondía», dice abatido.

Al llegar allí fue atendido por los bomberos, quienes le pidieron que indicara cuál era su casa para localizar el punto en el que se encontraban sus familiares. El edificio constaba de tres alturas: el bajo, el primero y el segundo piso. La familia que quedó atrapada entre los escombros vivía en el primer piso, en la altura intermedia de la fachada situada en el extremo oeste.

Vivían allí todo el año

«Éramos de los pocos que vivíamos todo el año en la urbanización, en nuestro edificio solamente estaban habitadas otras dos viviendas todo el año, lo demás eran segundas residencias o alquiler vacacional», detalla. Bienvenido adquirió la que era su casa hace tres años por un importe de 76.000 euros. «El edificio no estaba bien construido», lamenta ahora tras sufrir esta tragedia.

El menor fallecido llegó a Peñíscola el martes 24 de agosto, un día antes del siniestro. «Vino de pasar unos días con su hermana en Morella», cuenta su padre conmocionado.

Bienvenido vive ahora en Vinarós, en un alojamiento prestado por un amigo. Mientras que el joven de 26 años que sobrevivió, y perdió a su madre en el suceso, se encuentra en una residencia de Castellón.

El área de Servicios Sociales de Peñíscola ya ha notificado a Bienvenido que la semana que viene recibirá las llaves de un piso al que se podrá trasladar ubicado en Vinaròs. La Conselleria de Vivienda ha ofrecido un total de tres viviendas al Ayuntamiento de Peñíscola. Ambas administraciones públicas están trabajando coordinadamente en la tramitación de la entrega de casas para las personas afectadas por el derrumbe.

Desde el departamento de Servicios Sociales de Peñíscola confirman que se procederá a la entrega a las familias lo antes posible, una vez amuebladas y cuando finalicen los trámites del suministro de agua y luz para ofrecerlas equipadas.

Polémica por el router

En este mes de dolor y tristeza para Bienvenido, tuvo que enfrentarse a un sinsentido que, al final, fue resuelto. La compañía telefónica Másmóvil le reclamaba el pago del router al no haberlo devuelto cuando intentó darse de baja pero, tras la denuncia de Mediterráneo, le eximió del pago y le pidió disculpas. Este asunto generó un gran revuelo e indignación en las redes sociales, ante lo que los responsables de la compañía reaccionaron y le pidieron disculpas.