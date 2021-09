"El uso de las tecnologías en el tratamiento de los trastornos mentales va a ser crucial"

La catedrática emérita de la Universitat Jaume I de Castellón Cristina Botella es una prestigiosa investigadora en el ámbito de la psicología clínica y las nuevas tecnologías. Científica reconocida a nivel internacional, ha recibido distintos galardones, entre ellos, el primer Premio Mujeres concedido en 2019 por el periódico Mediterráneo y el banco de Sabadell. En esta entrevista con Mediterráneo aborda cómo puede ayudar la psicología clínica y las TIC a mejorar el bienestar de la sociedad, sus aportaciones en el ámbito de la investigación, así como el impacto del covid en la salud mental.

Esta semana se ha dado a conocer un ranking que la sitúa como la investigadora nº 1 de España en Psicología Aplicada.

Así es. Se hace en función de lo que llamamos el índice H, que es el reconocimiento y citas de otros autores realizadas al trabajo del investigador. Un ranking reconocido internacionalmente para evaluar la calidad de la investigación de forma objetiva.

¿Qué representa para usted?

Obviamente una gran satisfacción después de muchos años de trabajo, que se reconozcan estos méritos. Esta cultura del esfuerzo, del buen hacer, es loable, y en España se está también potenciando y reconociendo. Es un aval para la ciencia y el progreso del conocimiento. Conseguir esto no es solo un trabajo personal; depende de todo el grupo de investigación, que desde hace muchos años está trabajando por lograr avanzar en lo que hace referencia a la psicología clínica.

¿Qué aporta la psicología clínica a la sociedad y a la mejora del bienestar?

Muchísimas gracias por la pregunta. Para mí es un eje fundamental de mi vida y de mi trabajo. Nos hemos dedicado mucho tiempo en el grupo precisamente a desarrollar y someter a prueba protocolos de tratamiento basados en la evidencia para mejorar la salud y no solo la mental, sino también en muchas condiciones médicas como el dolor, la fibromialgia, la hipertensión, mejorar la calidad de vida de las personas, algo importantísimo. Esos esfuerzos están logrando ser reconocidos y se están incorporando en el manejo de trastornos mentales y otros problemas, hace falta que se asiente, se consolide, que se incorpore definitivamente la psicología a urgencias, al sistema nacional de salud, no solo para mejorar el tratamiento de los trastornos mentales sino en general, para muchas otras condiciones médicas. Mejorar el bienestar de los ciudadanos es fundamental y la psicología ahí tiene un papel clave. No solo en España, sino en el mundo, estoy muy satisfecha de los avances que se han conseguido.

Precisamente el covid quizás haya puesto de manifiesto que no se puede dejar en segundo plano la salud mental. ¿Cómo ha incidido? ¿Lo han analizado ustedes?

Sí. Hemos llevado a cabo encuestas y hemos participado en encuestas de otros investigadores y el incremento ha sido absolutamente exponencial, desgraciadamente. Además, en jóvenes ha aumentado el suicidio, ha aumentado la prevalencia de los trastornos mentales, las dificultades. Han aumentado muchísimo las demandas de atención psicológica, sobre todo en jóvenes. Les ha afectado muchísimo el encierro, la situación de la pandemia y esa sensación de confinamiento y de detención en sus vidas. Y nosotros estamos trabajando mucho en el servicio de asistencia psicológica de la Universitat Jaume I para dar apoyo, tratamiento, cobertura a las necesidades que están sufriendo tantas personas. Y en ese sentido, la utilización de las tecnologías va a ser crucial. El covid ha puesto de manifiesto que es posible atender bien a muchas más personas utilizando tecnología y ese cambio ha llegado para quedarse. Cada vez aplicar tratamientos a más personas usando tratamientos basados en la evidencia y apoyados en las tecnologías, ese cambio ha llegado para quedarse.

Usted ha desarrollado una gran labor de investigación en el ámbito de las nuevas tecnologías, ¿cómo pueden ayudar al tratamiento y en qué tipo de trastornos se aplican?

Nosotros estamos trabajando en el uso de las nuevas tecnologías y hemos desarrollado en el marco de programas europeos tratamientos que han probado su eficacia para tratar muchos trastornos mentales y como digo, otras condiciones médicas, por ejemplo, en los trastornos emocionales son algo fundamental, ya sea la agorafobia, estrés postraumático, ansiedad social, ansiedad generalizada, la depresión. Hemos trabajado muchísimo, hemos llevado a cabo estudios multicéntricos en España. Básicamente son programas que pueden estar guiados por el clínico en donde se explica a la persona lo que le sucede y qué puede hacer para mejorar. El paciente trabaja desde su casa con el programa y va avanzando y aprendiendo técnicas, estrategias para hacer frente a su problema, y periódicamente tiene el consejo y apoyo por parte del clínico para que continúe, para aclarar dudas y para potenciar la mejoría… Se llaman blender. Por una parte está lo que la tecnología puede ofrecer y los protocolos que explican cuál es el problema, qué puede hacer, qué sucede, evalúan continuamente al paciente y le ofrecen feedback, cómo se siente, cómo avanza, le recomienda cosas que puede hacer, le animan a avanzar… Es un trabajo conjunto. Por una parte está el clínico y el apoyo humano y por otra parte está la técnica y las estrategias que puede utilizar el paciente desde su propio domicilio para mejorar, un avance sustancialísimo.

Tengo entendido que usted es la directora honoraria del Labsitec, el laboratorio de psicología de la UJI

Soy profesora emérita de la UJI, mi grupo de investigación es el 038, y el Labsitec en este momento está dirigido por la profesora Azucena García Palacios, que es una magnífica clínica e investigadora, hemos trabajado juntas 30 años y el laboratorio está en unas manos excelentes, aunque yo participe y apoye y trabaje todo lo que está a mi alcance para mejorar la situación del laboratorio.

¿Qué aporta el Labsitec a la sociedad de Castellón y a su desarrollo?

Yo creo que muchísimo. Si uno ve por ejemplo este ranking de investigadoras en España no solamente estoy yo, sino también la profesora Azucena García Palacios. O el Labsitec de Valencia, dirigido por la profesora Rosa Baños, también está en el ranking. En todos los másteres a los que vamos se están aplicando, en montones de ellos, protocolos de tratamiento que hemos desarrollado nosotros y se cuenta con nosotros, con personas de Labsitec, para que impartan docencia, o montones de libros y capítulos de libros que leen en clínica los estudiantes de toda España están escritos por personas de nuestro grupo, que se han formado y han trabajado o están trabajando en Lapsitec. Es un orgullo para nosotros haber podido contribuir al avance de la psicología clínica en España e Iberoamérica. En montones de lugares se cuenta con nuestro apoyo y trabajo para dar mejor atención a los pacientes.

Usted fue la primera catedrática de la UJI ¿cómo ha visto evolucionar la investigación en la UJI?

Yo fui profesora titular y me formé en la Universitat de València, donde obtuve la titularidad. Luego obtuve la cátedra en la Universidad de Murcia, pero fue en ese momento cuando se puso en marcha la Universitat Jaume I, me dijeron si quería ir, fui y entonces gané la cátedra también en la Jaume I. Para mí es un enorme orgullo, formar parte desde el principio de esta universidad. Es una universidad joven pero muy activa que ha tenido la visión de apoyar mucho la investigación, de conseguir fondos europeos para que se desarrollara. Por lo que respecta a la tecnología, la UJI fue la primera universidad que puso en marcha una web en toda España y siempre ha apoyado muchísimo la investigación.

¿Y cómo ha visto evolucionar la situación de la mujer en la Universidad?

Por lo que respecta a la mujer en la UJI, yo nunca he sentido ni experimentado discriminación en la Universidad, creo que en los organismos públicos no hacen diferencias, afortunadamente, entre el apoyo que se puede dar a una mujer o a un varón. Ahora, sí es verdad que es la sociedad la que tiene que cambiar y ha cambiado mucho en los últimos años. El papel de la mujer, tener que retirarse, y no dedicar tanto esfuerzo o tanto tiempo a su trabajo y a su carrera o a su desarrollo futuro, en el momento de tener hijos, y el papel que siempre ha sido ese para la mujer y no para el varón. Esas distintas oportunidades, exigencias, desde el punto de vista cultural, afortunadamente están cambiando y hacen que la mujer cada vez quiera y tenga un papel más activo, más preponderante y más reconocido en la Universidad y en distintos lugares. Pero, insisto, yo nunca me he sentido discriminada en ningún terreno por parte de la Universidad, ni aquí, ni en Valencia, ni en Murcia. Nunca. Afortunadamente.

Ahora, es necesario avanzar hasta conseguir que la mujer tenga todos los apoyos necesarios para que pueda continuar con su papel investigador, en su trabajo, en cualquier otro ámbito así como en su papel de madre, y de poder formar una familia y que esa familia tenga todos los estándares, apoyos y cuidados que se ofrezcan por parte de la madre y del padre y en los propios hijos. Es un trabajo conjunto que supone que no todo deba recaer en la mujer, en absoluto, y poco a poco se irá logrando pero es un marco cultural lo que tiene que cambiar, no tanto la universidad.

Proyectos de investigación en los que está trabajando, ¿querría destacar alguno?

En este momento acabamos de terminar dos proyectos europeos, uno centrado en el tratamiento de la depresión y otro en el tratamiento de otros trastornos psicológicos, como la obesidad o también la depresión, y está activo un excelente proyecto europeo de investigación que está coordinado por el profesor Ed Watkins desde Inglaterra en el que también participamos nuestro grupo nosotros que está dirigido a mejorar la competencia emocional de los jóvenes de 16 a 22 años que adquieran y se entrenen en habilidades para mejorar su capacidad de afrontamiento, su satisfacción, su autoestima, para que sean mucho más autónomos y estén más capacitados desde un punto de vista emocional, creo que eso es fundamental, cualquier joven que quiera puede participar y creo que en estos tiempos de pandemia hace muchísima falta.

También tenemos en marcha un proyecto europeo para dar apoyo a personas mayores con demencia o problemas cognitivos de gravedad moderada, otro ámbito de apoyo a los mayores que es absolutamente fundamental, y más desgraciadamente lo hemos visto en este tiempo de pandemia.