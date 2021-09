8.800 castellonenses compaginan más de un empleo para subsistir

Encontrar un empleo estable en Castellón es tarea complicada. Pero 8.800 trabajadores en activo de la provincia tienen más de uno, eso sí, que implica en la inmensa mayoría de casos precariedad. Por horas o jornadas a tiempo parcial, la suma de varios contratos simultáneos supone una ayuda para intentar llegar a fin de mes.

Relacionadas Inditex busca personal para su nueva tienda de moda en Castelló

La tendencia del pluriempleo registra hoy en día cifra récord en la provincia, que casi doblan las de hace una década. La mayoría de quienes están en esta situación de tener dos pagadores son, sobre todo, mujeres, y es un fenómeno que también afecta sobremanera a los jóvenes. Y además, están los de la economía sumergida, aquellos que no constan registrados.

¿Dónde se dan más los 'minijobs'?

Los sectores más proclives en Castellón a ofrecer este tipo de minijobs que se suman ya sea en el mismo día o en el fin de semana como plus a otro de lunes a viernes son perfiles concretos para necesidades puntuales en comercio, hostelería y turismo, sanidad, servicios o agricultura.

El pluriempleo se ha disparado respecto hace un año y la última década, según datos de Labora extraídos de la última Encuesta de Población Activa (EPA):

El colectivo femenino en esta situación se ha multiplicado por dos en diez años: de 2.800 a 4.800; y en global, se ha pasado de 5.500 a 8.800 castellonenses con un mínimo de dos contratos. Si en el segundo trimestre de este año, hasta junio, los pluriempleados castellonenses suponían 4 de cada 100 ocupados; en el mismo periodo del 2011 apenas pasaban de ser 2 de cada 100. Además, aquellos con jornada a tiempo parcial son ya un tercio, como ocurrió en los contratos de agosto (en Castellón, con 4.888 parcial y casi 10.300 a completa, del total de 15.000).

La juventud, aquejada de salarios bajos

ROCÍO PASCUAL (SINDICATO CCOO-PV)

Colectivos juveniles con representación en Castellón han querido dar su punto de vista del por qué de esta tendencia al alza. Rocío Pascual, secretaria de Joventut i Noves Realitats de CCOO-PV, señala que «el pluriempleo es una consecuencia lógica de la parcialidad involuntaria que precariza el trabajo y los bajos salarios. No podemos seguir permitiendo ofertas de empleo que no cubren las necesidades básicas. Sobre todo en la juventud, que somos los que más sufrimos estas condiciones laborales». Asimismo, añade que «son muchas más mujeres que hombres las que se ven obligadas a coger varios trabajos diferentes, ya que la tasa de parcialidad que sufren es mayor. En el pluriempleo no existe ni conciliación ni tiempo libre». La portavoz sindical agrega que conocer la tasa juvenil de empleo parcial es difícil porque «está ligada a la economía sumergida: la mayoría de segundos trabajos son en negro y no constan. Pero sí sabemos que los empleos de pocas horas semanales se concentran mayoritariamente en servicios, hostelería y comercio».

Para Pascual, «cada día vemos cómo suben los precios del alquiler y la luz, mientras los jóvenes son trabajadores pobres». «El covid ha agravado la situación y muchos jóvenes han sido despedidos o visto empeoradas sus condiciones. La solución pasa por erradicar las malas prácticas y lograr empleos dignos, vía negociación colectiva presionando a instituciones y empresas y derogando la Reforma Laboral de 2012».

MIGUEL MARÍ (CONSELL DE LA JOVENTUT DE CASTELLÓ)

Desde el Consell de la Joventut de Castelló, su presidente, Miguel Marí, apunta cómo «el concepto de pluriempleo en los jóvenes se ha venido romantizando, cuando no suele ocurrir por voluntad, sino por necesidad de tener que buscar más trabajos para tener recursos económicos mínimos». Y recordó que en el colectivo juvenil el paro ronda el 40%; y el 70% de trabajos son temporales. «La juventud se ve resignada a no encontrar empleo o a buscar más de uno para alcanzar un mínimo digno. Sorprende con un paro tan alto que se de tanto el pluriempleo». Ve frecuente que uno de esos dos contrato se dé en la hostelería, con perfiles sobrecualificados. «Es muy triste ver lo preparada que está nuestra generación y cómo no tiene acceso a suficientes recursos para un proyecto vital. Esto afecta a la salud mental», agregó. «El covid lo ha agravado y es previsible que aumente el pluriempleo juvenil. Urge un plan de choque trasversal, no solo de empleo», dijo Marí.