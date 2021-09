Alerta de los pediatras en Castellón: "La gripe traerá el doble de casos esta campaña"

Este será el segundo otoño-invierno de pandemia y la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, que ejerce en Burriana, Eva Suárez, explicó que «en la temporada pasada los virus que producen gripe u otros frecuentes como el boca-mano-pie o el respiratorio sincicial (VRS) --causante de infección en pulmones o bronquiolitis y frecuente antes de los dos años-- no circularon. La gente iba siempre con mascarilla y realizaba la higiene de manos».

Dos cohortes: más de 6.000 niños y niñas

Quienes nacieron desde el inicio de la pandemia hasta ahora «que ya son dos cohortes, de 2020 y 2021 (6.444 entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de julio del 2021), no han tenido exposición y la primera vez que entren en contacto con estos virus es cuando se coge más fuerte, a no tener defensas creadas», avisó. Y es que la relajación de medidas y el uso ya no obligatorio de la mascarilla al aire libre podría elevar los contagios de gripe, a la espera de conocer la cepa. «Si en una temporada normal de gripe teníamos una generación expuesta, en esta de 2021-2022 tendremos dos y la previsión es ver en las consultas el doble de casos de enfermedades respiratorias, incluida gripe, en los menores de dos añitos», dijo.

Periodo más críticos: de noviembre a febrero

El periodo más crítico abarca «de noviembre a febrero» y, de gripe, «de diciembre a enero, por eso se suele vacunar en octubre y noviembre». La Sociedad Española de Pediatría, que preside Luis Blesa, ha aconsejado vacunar de la gripe este año a niños y niñas de seis a 59 meses (unos 5 años), y no solo a aquellos con riesgo por enfermedades previas respiratorias o cardiovasculares. Los mayores de 6 años (con mascarilla obligatoria) sí contactaron en su infancia con virus respiratorios, «el problema son los menores de dos», incidieron.

Consejos frente a las enfermedades respiratorias

Para prevenir en la medida de lo posible las enfermedades respiratorias, los pediatras aconsejan:

Que los adultos en contacto con los niños lleven mascarilla en lugares cerrados

Higiene de manos

Hidratación

Ventilar interiores

No llevarlos a la guardería con síntomas para evitar que se propague.

Además, para el grupo de 6 a 11 años está en ensayo la vacuna de covid (a los de más de 12 ya se inoculó).

En cualquier caso, el Consejo Interterritorial de Sanidad, convocado por el Ministerio, decidirá las pautas de la vacunación para la gripe. Hay expertos que planteaban poner la tercera dosis de la vacuna covid junto a la de la gripe.