Una joven pluriempleada en Castellón: "Es estresante pero he podido independizarme"

El pluriempleo casi nunca es una opción elegida. Pero existen múltiples circunstancias y cada una es distinta. La castellonense Paula Ginés, de 25 años, relata su reciente experiencia, desde el conocimiento de que existe otra realidad mucho más dura. «En mi caso el pluriempleo no es tanto por precariedad o por la crisis. Llevo tres años gestionando el Márketing y la Comunicación de una asesoría fiscal on line, Declarando. Soy periodista y este verano me ofrecieron trabajar también de Prensa en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y vi una oportunidad bastante buena y dije que sí», cuenta la joven. Una decisión, la de compaginar dos empleos, que tomó «sobre todo, por currículum, por ampliar mi formación, pues como quien dice acabo de salir al mundo laboral».

La flexibilidad horaria, una ventaja

El horario flexible y el teletrabajo de su empleo más estable, el de la asesoría, es una ventaja para poder tener pluriempleo. «En la empresa en la que gestiono el Márketing puedo distribuirme las horas al día como quiero y entonces me permite poder trabajar en otras cosas», explica. Durante esta campaña estival, atípica, Paula no ha parado, con dos contratos a jornada completa. «En una tenía ocho horas al día y en la otra se trataba de estar pendiente para todas las tareas que fueran necesarias, desde enviar notas de prensa o cubrir información cuando se da una emergencia, etc.», cuenta.

"Lo he hecho por aprender y mejorar el currículum"

«Me interesa seguir aprendiendo y ampliar contactos, es por currículum», reflexiona. Con la asesoría on line está muy contenta y además es algo continuado. La comunicación de los bomberos la llevó de julio a septiembre, aproximadamente, y le sirvió para reforzar conocimientos en un área distinta. Narra cómo en ocasiones se desplazaba a la central pero también le tocó cubrir el terrible derrumbe de los apartamentos de Peñíscola, pues la unidad de catástrofes de los bomberos valencianos acudió a la zona y ella se desplazó con ellos hasta esta localidad para prestar el servicio de Comunicación. En otras ocasiones trabajaba desde casa. En definitiva, considera que ha tenido la suerte de poder organizarse y obtener un ingreso extra al tiempo que ha ampliado su formación.

Días estresantes, pero "merece la pena"

¿A nivel personal le puede el estrés? «Ha merecido mucho la pena y he hecho contactos. Es cierto que había días estresantes. Pero lo volvería a hacer», afirma. Una de las recompensas, en su opinión, ha sido «poder independizarme con mi pareja y pagarme uno de los dos máster que he cursado: Márketing Empresarial y Power Bi. Licenciada en Periodismo en la Universitat Jaume I (UJI), es además vicepresidenta de AEGE, un foro de jóvenes europeos.