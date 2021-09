Polémica por la feria de atracciones de Castelló

La Asociación de Feriantes de Castelló ha pedido al Ayuntamiento montar el tradicional certamen de noviembre, con motivo de Todos los Santos, en la ubicación de siempre, es decir, en el Recinto de Ferias y Mercados y no ser desplazados a «cualquier descampado de la ciudad, cuando nosotros tenemos nuestro espacio». El secretario de la entidad, Robert Domingo, ha trasladado la preocupación del sector, después de que el portavoz del equipo de gobierno, José Luis López, asegurara el pasado viernes que los problemas que existen en los cuadros eléctricos de esta instalación, gestionada ahora por el consistorio tras recuperar la concesión, condicionan el lugar donde se emplazará la feria de atracciones este año. Así, está sobre la mesa buscar posibles ubicaciones, al tiempo que el departamento de Ingeniería municipal está intentado reparar la conexión que los anteriores gestores dejaron sin resolver.

«Si este sistema no funciona no vemos ningún problema porque nosotros disponemos de generadores propios, ya que en el 95% de municipios en los que montamos no tienen instalaciones eléctricas», señala Domingo, al tiempo que insiste en que el verdadero escollo sería cambiar la ubicación «porque ese recinto, que costó nueve millones de euros, se hizo para nosotros, no somos como un mercadillo que nos pueden llevar a un solar sin más».

87 atracciones

De este modo, los feriantes confían en poder montar sus puestos desde finales de octubre hasta casi acabado noviembre. «Es una de las ferias más grandes de toda la Comunitat, hay 87 atracciones y vienen algunas de otras comunidades», explica el portavoz del colectivo. Por ejemplo, entre las previstas, está El Ratón Vacilón, una montaña rusa que cuesta cerca de un millón de euros.

Próximas ferias en Castellón

«En ningún pueblo estamos teniendo problemas, ahora estamos montando en Burriana, donde estaremos del 1 al 17 de octubre, después llegará Onda y, a posteriori, Castelló», remarca. Y es que las instalaciones eléctricas a las que hace referencia el Ayuntamiento de Castellón para mantener la ubicación de siempre no están, por ejemplo, en Vila-real, Burriana o la Vall donde operan con sus propios generadores. H