Las diez viviendas en alquiler más baratas en Castellón

Piso en Caudiel (250 euros al mes)

En el municipio de Caudiel, se encuentra un piso por 250 euros al mes, amueblado y con electrodomésticos. Además, destacar la ubicación de este hogar, ya que se encuentra muy próximo a la estación RENFE y de la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. En su interior cuenta con tres dormitorios y un baño en sus 70 metros cuadrados.

Apartamento en Benicarló (270 euros al mes)

El piso está amueblado y cuenta con 45 metros cuadrados entre los que se encuentra 1 habitación junto con su baño correspondiente. El apartamento está ubicado en la Zona Poble de Benicarló en el centro del municipio.

Chalet en Castelló (270 euros al mes)

En la Zona del Ensanche-Parque Santa Rosa de la Capital de la Plana se encuentra un casa de 200 metros cuadrados. En ellos, cuenta con 200 metros cuadrados con una terraza, tres habitaciones y un baño, así como también está amueblado.

Apartamento Zona Port de Benicarló (280 euros al mes)

En sus 40 metros cuadrados que tiene este apartamento, además de que está amueblado, el hogar cuenta con una habitación y con un baño. Además, cabe destacar que está ubicado en Zona Port de la localidad costera, así como está ubicado en la primera planta del edificio.

Casa en Canet lo Roig (290 euros al mes)

Esta vivienda de pueblo cuenta en su haber con 95 metros cuadrados divididos en tres plantas. En ellas tiene una habitación, un baño y un trastero, así como también se encuentra amueblado. Está ubicado en la urbanización sol de vila.

Piso en Alquerías del Niño Perdido (295 euros al mes)

Esta vivienda en alquiler cuenta con tres plantas en las que se distribuyen los 105 metros cuadrados que la componen. Cabe recalcar que el hogar se encuentra sin amueblar aunque cuenta con tres habitaciones, un baño y plaza de garaje.

Piso en Benicarló (300 euros al mes)

Con tres habitaciones y dos baños en 80 metros cuadrados se encuentra una vivienda en la costa de Benicarló con espectaculares vistas al mar. Además, se encuentra amueblado y está situado en la décima planta del edifico donde se ubica.

Piso en Montanejos (300 euros al mes)

Este apartamento tiene dos habitaciones en sus 65 metros cuadrados y está recien construido, totalmente amueblado. La vivienda está ubicada en la tercera planta del bloque, incluido con un ascensor, y cuenta con unas grandes vistas a la zona montañosa de la localidad castellonense. En su interior tiene dos habitaciones, un baño y está totalmente amueblada.

Apartamento en Peñíscola (300 euros al mes)

En la zona de la Playa Norte de la localidad de Peñíscola se localiza una vivienda de 50 metros cuadrados en los que se puede encontrar un baño y una habitación. Además, cuenta con una piscina y garaje comunitario, aunque lo más destacable de este inmueble es su proximidad al mar.

Piso en Vila-real (300 euros al mes)

Con 54 metros cuadrados, esta hogar en pleno centro de Vila-real se distribuyen sus dos habitaciones y un baño. No obstante, el inmueble no está amueblado por lo que tan solo cuenta con dos armarios empotrados y, además, no cuenta con calefacción.