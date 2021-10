El centro comercial Salera capta a los no vacunados en Castellón

Si la semana pasada se instaló un espacio de inmunización en el Estadio de la Cerámica y la UJI ha anunciado que hará lo propio este mes, el centro comercial Salera, el primero en hacerlo en la Comunitat, ha habilitado este viernes un punto en una de sus plazas centrales para atraer a los indecisos con un gran éxito que superó, afortunadamente, todas las expectativas del departamento de salud de Castellón y del centro de Salud Pública. Antes de la apertura ya había una larga cola y en solo la primera hora se administró la dosis a 26 personas.

Gran respuesta

«No esperábamos tanta gente, nos ha sorprendido para bien. Tenemos 150 dosis, pero Salud Pública nos facilitará más inmediatamente si se requiere», explicó Adoración Guadalajara, coordinadora del punto de vacunación. «Viene mucha gente joven y personas con solo pasaporte, por lo que les habilitamos un SIP provisional para agilizar la burocracia y poderles vacunar en el momento», explica la coordinadora.

«Vengo porque necesito el pasaporte covid para viajar», señala Fátima Zara de 20 años. Iria Alonso, de 27 años, y Ana Monzonís, acuden a ponerse la segunda dosis y poder así completar la pauta. La primera por motivos laborales no puedo acudir cuando le tocaba. «No me quería vacunar porque soy diabético y me pongo insulina, pero soy camionero y en el trabajo ya me han aconsejado que debo vacunarme», señala Alejandro Somcu, de 28 años.