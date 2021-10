Las quejas por la huelga en Cercanías: "Es imposible organizarse. He llegado tarde"

"Esto es un caos total", "he llegado tarde a clase", "ha sido imposible planificarse" o "han cancelado varios trenes seguidos" son solo una muestra de las quejas que en plena estación de tren de Castelló expresaban los usuarios de Renfe este jueves tras sufrir los efectos de una primera jornada de huelga con especial afección en el servicio de Cercanías.

Muchas de estas críticas pueden volver a repetirse este mismo viernes con otro día de paro nacional del colectivo de maquinistas convocado por el sindicato Semaf, el cual se retomará el próximo día 4 de no alcanzar un acuerdo con la compañía ferroviaria.

Los testimonios

Nacho Barjau, estudiante de la UJI

"Han cancelado mi tren de las 7.24 horas y he llegado tarde a clase"

Hilda Antay, vecina de Madrid

"El enlace hasta llegar al AVE ha sido muy complicado. Me ha costado horas ir en Cercanías hasta coger el tren".

Héctor Ávila, estudiante de la UJI

"No había horario alguno y ha sido imposible organizarse. He llegado tarde".

Sofía Bueno, estudiante de València

"Hemos venido con tiempo para nada. Nos han cancelado el tren que queríamos coger y pese a todo no vamos a llegar a clase".

Javier Vegas, estudiante de la UJI

"Me he acercado a la estación para informarme y no me han solucionado nada. No tienen ningún tipo de horario, van sobre la marcha".

Valeria Luengo, estudiante de la UJI

"No hemos podido entrar a clase porque hemos llegado tarde. Han cancelado varios trenes seguidos".