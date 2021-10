Lista de espera para poder entrar a las discotecas que funcionan a medio gas en Castellón

Pirámide, Masía, Kubik o Namala fueron míticas discotecas de la provincia de Castellón que cedieron el testigo a otras como Mambo, Jaleo, Santos o Touché. Cambio de tiempo y de generación, pero con el mismo propósito de disfrutar de la noche. Y es que el ocio nocturno renace y coge aire, tras 18 meses de restricciones que lo han mantenido con la persiana bajada casi en su totalidad. Este es el primer fin de semana, desde marzo del 2020, en el que el baile vuelve a estos establecimientos, aunque con matices, ya que la pista como tal no está autorizada todavía y solo se puede mover el cuerpo al ritmo de la música en la mesa en la que se está sentado.

Además, desde principios de semana las discotecas pueden abrir hasta las 05.00 horas, dos horas más que hasta ahora, aunque siguen siendo dos horas menos que antes de la pandemia. Por su parte, los pubs pueden retomar el horario de su licencia de actividad hasta las 03.30 horas, media hora más que en las últimas semanas. De todos modos, la flexibilización de las medidas anticovid sigue sin convencer al sector que mira a otras comunidades autónomas donde las limitaciones se han levantado por completo.

"Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir con condiciones de normalidad» Carlos Sánchez - Presidente de On Castellón

«El sector necesita recuperar su actividad de forma inminente, trabajar con estas restricciones, lo hace inviable económicamente. La limitación horaria y de aforo reducen tu capacidad a apenas un 30% de la época precovid. Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir con condiciones de normalidad», explica el presidente de On Castellón, entidad que agrupa a más de 60 locales de este tipo de la provincia, Carlos Sánchez. Además, Sánchez gestiona tres de las discotecas más conocidas de la capital Mambo, Jaleo y Santos.

Aluvión de reservas

La demanda para poder reservar una de las mesas de estos locales es muy elevada y muchos jóvenes se quedan sin poder acceder. Y es que la normativa obliga a habilitar mesas en el local, separadas por un metro y medio y de diez personas máximo, lo que en la práctica, según Sánchez, el aforo del 75% se reduce al 30% en el mejor de los casos.

«Lo hemos pasado fatal. No hemos abiertos todavía porque si no hay pista de baile no resulta rentable», Pasqual Arrufat - Administrador de Touché

La discoteca que ya prepara su reapertura es Touché en Vila-real, que previsiblemente abrirá sus puertas el 23 de octubre. «Lo hemos pasado fatal. No hemos abiertos todavía porque si no hay pista de baile no resulta rentable», señala el administrador, Pasqual Arrufat. Este local de ocio emplea a cerca de 30 personas.

También está ya en activo la discoteca Ébano, que fue donde en el verano del 2020 se registró el que ha sido el mayor brote de los registrados en la provincia con cerca de 70 contagios.

Botellón

El cierre del ocio nocturno y la eliminación de los toques de queda provocó que algunos jóvenes decidieran disfrutar de la noche en plena calle con la práctica del botellón. Un verdadero problema de orden público y de salud que el sector siempre ha insistido en que la única forma de combatirlo es garantizando un ocio seguro a los chavales.

En los últimos meses, desde el estallido de la quinta ola por el incremento de contagios entre jóvenes, las policías locales han intensificado los controles antibotellón. Por ejemplo, durante el pasado mes de agosto y principios de septiembre la Policía Local de Castellón interpuso 38 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.

Los expertos insisten en que los botellones multitudinarios pueden ser foco de contagio al poder haber personas no vacunadas.