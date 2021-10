MásMujeresCazadoras en Castellón

Judith Fabregat (33 años) es vocal de la Mujer Cazadora de la Federación Provincial en Castellón. De Almassora, trabaja como auxiliar en una clínica de medicina estética. «Llevo cinco años cazando. La franja de edad mayoritaria entre las federadas va de los 25 a los 45 años, sobre todo, pero la más joven tiene 14 (y a esta edad se puedes ir a cazar acompañada por un tutor/a), pero luego también hay socia de más de 70 años en activo», relata. Compiten en modalidades muy diversas, «igual en cancha, que en tiro al plato o pichón; participan en batidas, caza de perdiz o tordo».

«Antes raro era el club que tenía una socia en un coto y ahora es raro el que no la tiene. En los últimos cinco años se ha venid notando un cambio. Con más mujeres federadas. Han pasado de ir acompañando a sus parejas, sus padres o hermanos a ser parte activa», explica Pablo Molina, delegado provincial de la Federación de Caza de Castellón. «La suerte además es que las mujeres que entran son jóvenes, a edades tempranas, con 14 ó 15 años», remarca.

La veda general se levanta el 12 de octubre

A las puertas de la temporada en la que se levanta la veda general --del 12 de octubre al 6 de enero, con perdiz, conejo, tordo y liebre--, ellas están listas. La caza del jabalí se inauguró ya el 1 de septiembre --y hasta el 28 de febrero--; y la prórroga del tordo abarca hasta el segundo domingo de febrero.

Este domingo, 3 de octubre, Altura se convertirá en epicentro, en una avanzadilla de la campaña, con una batida exclusiva para mujeres en el marco del III Encuentro de Mujeres Cazadoras, organizado por la entidad autonómica y que acoge por primera vez la provincia, tras dos ediciones en Alicante. Un punto de encuentro donde compartir experiencias, actividades como tiro al arco o exposiciones de cetrería.

Los testimonios personales dan cuenta de las meteóricas carreras de las castellonenses en un mundo donde dicen haber encontrado total apoyo y donde siempre se había dado por sentado que era «cosa de hombres». Incluso desde la visión de la Prehistoria, donde las más actuales investigaciones, como las de la antropóloga francesa Marylène Patou-Mathis, han demostrado que también hubo arqueras y cazadoras, y que el reparto de tareas por géneros no era tan cuadriculado como se pensaba.

«Cada vez somos más»

«Estamos cada vez más introducidas y ya no se ve algo tan raro. La mayoría de hombres nos apoyan y animan. No tenemos ningún problema. Hay socias de todas partes: Cinctorres, Vall d’Uixó, l’Alcora, Onda, Almassora, Cabanes, Sant Mateu, Vila-real, Castelló, Canet lo Roig, Rossell,…», cuenta la representante de la Federación. Judith relata cómo empezó todo: «Fue hace unos seis años. Acompañaba a mi marido y me gustaba ir con él y los amigos, salir al monte con los perros. Un poco me animaron: te tendrías que sacar el permiso. Y al final me lo saqué y ya fui con escopeta, en lugar de ir solo a mirar. Tendría unos 27 años y ahora tengo 33». Siempre había estado vinculada de algún modo, pero no había dado el paso enfrente. «Mi abuelo materno era ya cazador pero falleció cuando era pequeña. Y mi abuelo paterno ha sido siempre de parany, no de escopeta. Yo al principio iba al campo de tiro al plato a Onda --ahora voy a Benicarló y Vall d’Alba--y ahí es donde cogí práctica», reseña. Y del hobby pasó rápido a la competición. «En caza menor con perro quedé campeona provincial, tercera y segunda autonómica. También he tirado a la guala y tengo varios trofeos de campeona provincial. Me gusta la caza de perdiz y voy sola; o bien acompaño a mi marido al tordo; o con unos amigos participamos en batidas», explica.

Requisitos para dar el paso

¿Cuáles son los pasos para convertirse en cazadora? «Sacarte la licencia. Hay un examen y en la federación te indican la web donde practicar los test teóricos. Luego, el de la licencia de armas, con teoría y práctica, que se tramita en la Guardia Civil, y que en tres o cuatro meses lo puedes tener, aunque no siempre hay fecha de examen», cuenta. Pero luego ya «te formas según la habilidad de cada una; son animales en movimiento y coges experiencia cada año que pasa. Y un poco de valentía también se necesita», reflexiona.

Tradición familiar

Otro relato es el de Lara Mas (18 años), de Vall d’Alba. Ha terminado los estudios de Auxiliar de Enfermería y está pendiente de las prácticas. «Fue hace dos años cuando pensé en sacarme el permiso de armas. Me gustaba. Iba con mi padre. Sobre todo me gusta la caza mayor, de jabalí, y también voy a la perdiz y al zorzal. Cada vez hay más mujeres que se están incorporando. Pueden cazar igual que los hombres, hay igualdad», manifiesta. A la hora de salir a cazar tiene claro que «sobre todo, hay que ser respetuoso y tener mucho cuidado». Aprecia el vínculo de unión que implica : «Cuando voy a la caza mayor me reúno con toda la gente del pueblo, hasta 20 personas, y es bonito. De salir a cazar me gusta estar con mis compañeros; la familia se une allí». En cuanto puede, Lara va «a la guala (codorniz), a Teruel», aunque su sueño por cumplir es «participar en una caza de gamo».

Veterana en activo

Una de las veteranas en activo en Fina Capafons (60 años), de Canet lo Roig y auxiliar de Farmacia. Empezó en una época muy diferente a la actual y ya son décadas volcada en la caza. «Desde siempre me gusta. Mi padre era muy cazador y siempre quería acompañarle a todos los lugares donde iba y me encantaba cuando íbamos los fines de semana o en vacaciones al pueblo. Era su pasión y ahora es la mía». A los 16 ya iba a las cacerías pero sin escopeta. Al final me saqué el carné de caza, con una nota de 10. Tendría unos 25 años», señala orgullosa. En su caso, fue ella quien tiró de su marido, «quien al final, se aficionó: somos un matrimonio de cazadores, él es de la Jana y farmacéutico. Vivimos en Tortosa pero a partir del próximo 12 de octubre subimos a Canet para la caza».

De todas las modalidades, le encanta «la caza del conejo, va muy rápido y yo tiro muy bien». Para ella, con todo, «lo primero son mis perros, los adoro y ante la duda nunca apretaría el gatillo. Es un amor total que tengo. Nunca se han infectado ni en un choque con jabalí». «Yo, un día de caza, a mis 60 años y operada, no lo cambio por nada. Ni por la mejor joya ni por el mejor viaje, y eso que me gusta viajar. A una de mis hijas, la pequeña, también le gusta. Para la caza creo que se nace. Ahora hay más mujeres cazadoras, antes era más extraño. Pero siempre he tenido apoyo y me han aceptado bien. Mientras el cuerpo aguante, iré a cazar», asegura Fina.