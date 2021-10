«Aquí la filosofía es dejar la casa de toda la vida a los herederos»

--Cada vez más expertos plantean la hipoteca inversa como complemento a la pensión de jubilación. En Castellón se han dado muy pocas. ¿A qué es debido?

--La hipoteca inversa en España no tiene éxito. No se lleva bien con la filosofía que hay aquí sobre dejar los bienes a tus herederos, de dejar la casa de toda la vida. Apenas se inscriben en los Registros. La finalidad de una hipoteca habitual es obtener financiación para adquirir una vivienda. Pero la inversa tiene como filosofía permitir a las personas mayores de 65 años o con discapacidades con gran dependencia que tengan inmuebles pero no rentas que puedan obtener un dinero extra para su día a día. Se da en garantía la vivienda (lo normal, es la habitual) y el banco a cambio entrega una cantidad en pago único o fraccionado, del valor. El banco no puede exigir la devolución del dinero hasta que se produzca su fallecimiento. Los herederos pueden optar por devolverlo y quedarse con el inmueble. Pero con los dedos de la mano puedo contar las hipotecas inversas inscritas en el Registro en toda mi carrera. Son ideas para intentar complementar la falta de rentas cuando te haces mayor. Pero es un debate que aparece y desaparece, como el río Guadiana.

--A tenor de la actividad en el Registro, ¿qué diagnóstico hace de la economía provincial?

--Hasta ahora este 2021 ha sido muy bueno, con un primer semestre positivo volviendo a cifras previas al covid y en algunos casos de mejoría. A partir de agosto desciende un poco la actividad en los registros de la propiedad, pero aun así con niveles prepandemia. Pero vamos hacia una situación compleja y volátil por la inflación y la cuestión energética. Las perspectivas son inciertas.

«Existe una gran actividad en venta de solares para construir en Borriol y Benicàssim»

--¿Se eligen los inmuebles como valor-refugio, actualmente?

--Ha habido mucho interés de golpe por adquirir inmuebles en Castellón: por un lado, ha fallecido mucha gente y eso ha hecho que los bienes se hayan puesto en el mercado y la mayoría de herederos no quieren o no pueden quedárselo. Por otro lado, la ciudadanía ha pasado mucho tiempo en sus casas y se ha dado cuenta de que no les gusta y opta por reformar o comprarse otra con parcela, balcones… En pandemia se ha ahorrado más y, sumado al miedo a viajar, hay más dinero disponible. En Benicàssim, a las puertas del verano, ha habido mucha compra de apartamentos. Y existe mucho dinamismo en venta de solares para construir en Benicàssim y Borriol, por ejemplo. Un inmueble se ve como inversión segura. Las hipotecas no se conceden a diestro y siniestro, hay control, pero están a precios asequibles. No hay burbuja. En el Mercantil, se constituyen más empresas que antes del covid pero suben los concursos de acreedores.

--Como mediadora, ¿qué conflictos son tendencia ahora en Castellón?

--El centro de mediación de los registradores se llama Conviventia. Es fundamental y necesario para desatascar los juzgados. Nos encontramos muchos casos con la descripción de las fincas, caminos y lindes con dueños colindantes. Y en propiedad horizontal, entre vecinos de un bloque. Ha costado más que en otros países porque aquí cuando uno tiene un problema, se oye enseguida: “Te voy a denunciar”. Pero creo que en las autonomías y España se va a priorizar más la mediación y dejar otro tipo de casos a los juzgados. La institución registral de mediación, arbitraje y conciliación, Conviventia, nació en Valencia en el 2016 y ahora es nacional.

«Solemos mediar entre vecinos por lindes en finca o en comunidades de propietarios»

--Como miembro de la comisión de expertos para el estudio de la reforma tributaria, creada por el conseller de Hacienda ¿Qué paso principal se debería acometer en este 2021?

--Hemos elaborado un informe con propuestas de reforma de tributos propios y cedidos, pero a nivel estatal el panorama lo veo complicado de acometer y conseguir un consenso. Todos los impuestos están interconectados, es una red, si cambias uno afecta a otros. No puedes cambiar sucesiones sin cambiar patrimonio. Toda reforma tributaria que se haga debe implicar progresividad, que cada uno pague en función de sus posibilidades; y todo aquello dirigido a evitar el fraude fiscal. El fraude fiscal es lo más injusto que puede haber en un país. Porque los que tendrían que pagar no pagan, y los que pagan tienen que pagar más. Antes del verano se aprobó una normativa para luchar contra este problema.

Querría añadir lo importante que es el Registro para defenderse. Si tienes tus derechos registrados, el Estado te puede proteger. Durante la pandemia nuestras oficinas redujeron horario pero fueron de los pocos organismos públicos abiertos. Muchos solicitantes de ayudas o de moratoria hipotecaria tenían que aportar documentación de los bienes que tenían y se emitieron desde aquí. Ahora en la Palma también ha sido fundamental el Registro: en un link se informa si tu finca ha sido afectada por la erupción del volcán y se dispone de la documentación que avala si eres propietario.