Hoy hace una semana que echaron el cierre pero los vacunódromos podrían reabrir de nuevo sus puertas, si no todos, sí alguno de ellos. Así lo ha explicado esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha vinculado la decisión a si, finalmente, la inoculación de una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19 se generaliza para la población en general y la logística que habrá que desplegar para hacerlo posible. A preguntas de los periodistas en la inauguración de la 50 edición de Iberflora en Feria Valencia, Puig ha recordado que ahora se está vacunando con esta tercera dosis de refuerzo "a la población con una vulnerabilidad mayor" que incluye a personas mayores en residencias y personas con problemas de inmunosupresión grave. Estas terceras dosis se están poniendo ahora en las propias residencias de ancianos y en hospitales y centros de salud.

La reapertura de vacunódromos entraría en escena si prospera la tercera dosis para la población en general, después de que ayer la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) tomara en consideración la documentación presentada por Pfizer y avalara la inoculación de una dosis de refuerzo en mayores de 18 años a los 6 meses de la última dosis recibida pero dejando la decisión de hacerlo o no en manos de los gobiernos nacionales.

Si se diera el caso "en principio serían mayores de 65 años, se evaluarán todas las posibilidades", ha dicho Puig. "A lo mejor no hace falta abrir todos los centros que había pero si hay que suplementar algún centro, así se hará como toca". El president recordó que la campaña de vacunación "aún no ha acabado", como tampoco lo ha hecho la pandemia, por lo que aprovechó para hacer un nuevo llamamiento a ese 10 % de valencianos que no se han vacunado.

Paraguas legal para el pasaporte covid

Por otra parte, para Puig sigue siendo necesario contar con un paraguas legal para poner en marcha el pasaporte covid en el sector del ocio nocturno o en el de grandes eventos como festivales de música. Preguntado al respecto, el president recordó que el Tribunal Supremo ha dejado claro que esta figura solo puede ponerse en marcha en relación a la situación pandémica (tras la iniciativa puesta en marcha en Galicia) pero la intención del Consell es "que no tuviera que evaluarse de acuerdo a cómo se sitúa la pandemia". Para ello es necesaria "la máxima seguridad jurídica", según Puig que dejó la puerta abierta a que se creara este enganche jurídico a través de una regulación en el seno del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o bien que hubiera "un compromiso claro de todos los operadores", para lo que se están manteniendo reuniones con el sector del ocio y de los festivales. "Tienen que ser espacios seguros".