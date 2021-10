Castellón presiona a Europa para frenar la entrada de naranja de Sudáfrica

En tiempo récord la naranja sudafricana ha invadido los mercados europeos y, para colmo, las variedades tardías de cítricos sudafricanos se solapan con las primeras de la temporada española, que se extiende de finales de septiembre a mayo. Y, como en octubre y noviembre los lineales de los supermercados están llenos de naranja africanas, no hay demanda de fruta autóctona, con lo que hay pocas operaciones en el campo, la campaña de recolección se retrasa y los precios van a la baja.

Sudáfrica se está comiendo a la naranja de Castellón y Bruselas tiene ahora una oportunidad histórica de poner freno a las importaciones de Sudáfrica. En pocas semanas arranca la revisión de tratado comercial y organizaciones agrarias, cooperativas y la propia Conselleria están presionando por tierra, mar y aire para cortar las alas a un país cuyos costes de producción están años luz de los de la Comunitat Valenciana.

Europa tiene la última palabra y entidades como las asociaciones de agricultores de Vila-real y Nules han empezado ya a mover ficha. «Las importaciones masivas de Sudáfrica están arruinado a los productores de Castellón y lo que está haciendo la Administración para impedirlo es poco o muy poco», asegura Víctor Viciedo, presidente de los llauradors de Vila-real.

Los Ministerios de Agricultura y Comercio dieron la pasada semana un paso al frente reclamando a la UE la consideración de los cítricos como producto sensible, pero los agricultores creen que hay que ser más ambicioso. «Lo que pedimos es que Europa ponga límites, estableciendo cupos máximos mensuales con el objetivo de evitar sobreofertas en el mercado que afecten a los precios de los cítricos españoles», dice Viciedo.

"Las importaciones de Sudáfrica nos están arruinando ante la inacción del Ministerio y de la Unión Europea" Víctor Viciedo - Asociación de Agricultores de Vila-real

Los llauradors reclaman cupos y también tasas arancelarias que compensen la diferencia de coste de producción. «El salario mínimo en Sudáfrica es de 249 euros al mes y nosotros no podemos competir contra eso», añade el representante de los agricultores de Vila-real que enumera otras medidas que debe tomar sí o sí la Comisión Europea. «Hay que exigir que la fruta que se importe de países terceros no contenga residuos, por mínimos que sean, de productos fitosanitarios prohibidos o no autorizados en países miembros de la UE y reclamar el tratamiento en frío que evite la entrada de cualquier plaga en Europa».

"Solo en 2020, las interceptaciones de partidas de fruta con plagas se han disparado por encima del 80%" Inmaculada Sanfeliu - Presidenta de Intercitrus

Una plaga nueva cada 16 meses

La revisión del tratado comercial es una oportunidad única pero, además de fruta, países como Sudáfrica importan plagas. Y el cotonet es un ejemplo. «Desde comienzos de siglo se han introducido en la Península 15 plagas citrícolas procedentes de otras latitudes y la situación es insostenible», denuncian desde la interprofesional citrícola Intercitrus, que insisten en la necesidad de que Europa imponga a las importaciones procedentes de países terceros la aplicación de un cold treatment en tránsito, que obligaría a los operadores a someter sus cítricos a temperaturas próximas a los cero grados.

Intercitrus ha publicado un estudio en el que concluye que en 2020 las interceptaciones de partidas de fruta con plagas han aumentado un 83%.