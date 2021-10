Los caminos de Jaume I por Castellón

¿Cuál es la relevancia de este documento de elaboración propia? «Es una cartografía profesional y rigurosa de las rutas de Jaume I en sus etapas de conquista del Reino de València hasta 1238 (toma de València). Su paso por el Maestrat y els Ports, en primer lugar, y la Plana, a continuación, son los núcleos originarios del Reino», señala el geógrafo. Agrega que, solo tras la conquista de Ares y Morella, y luego de Burriana y de todos sus castillos subsidiarios de este, incluido Peñíscola, estuvo en condiciones de continuar la conquista hacia el Puig y la ahora capital del Túria. «Fue en tierras de la actual provincia de Castellón donde se inició la empresa valenciana del rey Jaume I», destaca Membrado.

La idea, a raíz del estudio de nueva bibliografía

Su mapa bebe «del libro de Víctor Labrado y Vicent Baydal, La conquesta de València. Llibre dels fets, de Andana Editorial, cuyo mérito es que está adaptado al valenciano o catalán moderno, mientras que el Llibre dels Fets está en catalán medieval, mucho más difícil de entender». De esta manera, Membrado explica cómo lo ha empleado para su proyecto: «La lectura es mucho más cómoda y ello despertó mi curiosidad por dibujar y entender las extrañas rutas que hizo Jaume I para llegar a Ares, Morella, Burriana y Peñíscola». Por otro lado, también se ha basado «en un blog del cronista benassalenc Pere-Enric Barreda (fallecido en el 2014), donde explica por escrito dichas rutas, lo cual me ayudó a organizar y dibujar distintos recorridos, tomando como base distintas fechas».

Valenciano y castellano

Otra de las conclusiones que se extrae de esta cartografía que refleja las rutas que siguió en su día Jaume I por el territorio provincial es que «están ligadas de alguna manera con el predominio lingüístico valenciano o castellano».

El profesor relata cómo, «para llegar a Burriana, Jaume I tuvo que atravesar los dominios del Moro Zeid (Abu Zayd) que, aunque era musulmán, era aliado de Jaume I y enemigo del rey de València Zayyan». Este hecho condicionó la llegada de Jaume I a Burriana: en lugar de ir por el camino más cómodo desde Tortosa, fue a Teruel (que era zona cristiana desde el siglo XII) y al llegar al entonces Reino Moro de València entró por Viver, Jérica y Segorbe, ya que todo el Alto Palancia y el Alto Mijares eran territorio del Moro Zeid.

Continúa explicando Membrado que, una vez el rey llegó a Torres Torres (en el Camp de Morvedre y ya en la provincia de Valencia), el camino por territorio enemigo era muy corto hasta llegar a Burriana. En els Ports, el Maestrat, l’Alcalatén y la Plana la gran mayoría de la población musulmana fue expulsada. Además, estas comarcas pasaron a formar parte de la diócesis de Tortosa y fueron colonizadas con mayoría de cristianos catalanoparlantes y, en menor medida, por hablantes de aragonés o castellano-aragonés.

«En cambio, los territorios de Abu Zayd mantuvieron una mayoría morisca hasta el siglo XVII, y entre los cristianos predominaban los que procedían de las vecinas tierras aragonesas. Además, cuando fueron expulsados los moriscos en 1610, la repoblación posterior fue llevada a cabo mayoritariamente por aragoneses», añade.

La anécdota del caballo

En cuanto a hechos curiosos, el más interesante tuvo lugar después de la conquista de Burriana y ya en el sitio de la Ciudad de València: «Una flecha hirió en la cara a Jaume I pero él siguió sentado sobre su caballo y sonriendo a sus hombres. Días después, la herida le había provocado una erupción en la cara e iba por el campamento con un ojo hinchado, pero la cosa no fue a más», describe.

Otro pasaje ocurrió tras la muerte de Guillem d’Entença, en la Batalla del Puig, cuando el desánimo cundió entre los caballeros que iban a tomar València. «Para animarlos les prometió que él no los abandonaría y no iría más al norte de Teruel ni del río de la Sénia hasta que cayese València, e incluso haría traer a la Reina Violant d’Hongria a Burriana para estar cerca del rey y de sus tropas. Y así fue», agrega. Un tercer hecho curioso es que «en el camino de la reina Violant desde Catalunya a Burriana no tuvo problemas en cruzar el gran Ebro y, en cambio, cuando llegó al pequeño río de la Sénia, a causa de unas inundaciones, tuvo que esperar unos días hasta cruzarlo en su ruta.

Y otro más: El asedio a Burriana. «Duró dos meses, hasta que los exhaustos musulmanes burrianenses pactaron su rendición a cambio de que les concediera cuatro días de tiempo para salir hacia Nules, en número de 7.000 personas. Tras la caída de Burriana se rindieron pacíficamente todos los castillos situados al norte: entre los cuales consta Castelló, Borriol, Vilafamés, les Coves i Peníscola».

Sugerencias para visitar

¿Qué vestigios que aún se conservan sería aconsejable visitar? «Recomiendo la visita al castillo de Peñíscola, a Burriana --y también Onda--, con su trama urbana irregular de origen islámico, frente a la ortogonalidad de las villas cristianas de Castelló, Almassora, Vila-real, Nules o Almenara».

Y como ruta natural, la que hizo Jaume I para consumar la rendición de Peñíscola: «Estando en Teruel, le dan la noticia de la rendición de este municipio y, para recibir el castillo de los musulmanes, toma la ruta desde Teruel rodeando la sierra de Gúdar hasta la Iglesuela. Entra por el Riu de les Truites o Rambla de Sellumbres por el puente de la Pobla de Bellestar (s. XIII) y se acerca a Ares (siempre monumental, y con el dramatismo de su caserío colgado sobre un precipicio). Jaume I tomó la ruta natural de la Canada de Ares pero mucho antes de llegar a Morella se desvió por la Llàcua, y de allí bajó a la Salvassòria, con su espectacular iglesia gótica (s. XIII) de la que solo quedan cuatro paredes y tres arcos. Luego fue hacia la Rambla de Cervera o Atemí (hoy, Antolí) hasta Cervera, con su castillo de la orden Montesa, para desde allí ir a Peñíscola, donde es imprescindible la visita a su castillo y su caserío tortuoso encaramado en una roca litoral».