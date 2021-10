El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha insistido en que las mascarillas se mantendrán como obligatorias en los centros educativos mientras así lo recomienden los técnicos sanitarios. Así se ha pronunciado el conseller en su comparecencia ante Les Corts para dar cuenta del inicio del curso 2021-2022, donde ha incidido en que se retirará la obligatoriedad "en el momento que los técnicos digan que epidemiológicamente es posible".

"Hacemos lo que nos dicen los expertos. Igual que no queremos que se cuestionen las metodologías de los profesores y no les diremos cómo tienen que dar la clase, no cuestionaremos a un técnico", ha remarcado, y ha insistido en que estas decisiones se basan en los acuerdos de las comisiones interterritoriales de Sanidad.

Adoctrinamiento

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha criticado a la oposición por acusarle de ejercer "adoctrinamiento" en las aulas: "Hay casi 78.000 profesores este año. ¿Ustedes creen que los llamo por teléfono cada noche para decirles lo que tienen que hacer y que además me hacen caso?". "Hombre, por favor, no solo es ridículo sino que no es tolerable, tienen que parar ya", ha espetado el titular de Educación a los miembros de la oposición durante su comparecencia en la Comisión de Educación de Les Corts para dar cuenta del inicio del curso 2021-2022.

Marzà ha defendido que los profesionales de la educación "se dedican hacer lo mejor que pueden hacer, que es acompañar al alumnado" y que en las "condiciones durísimas" que ha dejado la pandemia han obtenido "resultados excelentes". "Dejen ya de cuestionarlos", ha aseverado.

Durante su comparecencia, Marzà ha rechazado las acusaciones de "recortes" en la Educación por parte de la oposición y ha defendido que se han bajado las ratios "de forma estructural". "Conozco bastante bien al personal docente de este país y no les gustará mucho escuchar de boca de personas que participaron en el despido más masivo de profesorado que se ha hecho que ahora se está recortando", ha manifestado.

Así, ha afeado al PP que "si vuelven a gobernar, harán lo que siempre han hecho" y ha asegurado que "a la comunidad educativa no se le puede engañar" porque "en el día a día ven y trabajan en unas condiciones que nada tienen que ver con las que había cuando gobernaba la derecha".

Bono infantil

Por otra parte, el conseller ha adelantado que en los presupuestos de 2022 de la Generalitat se prevé continuar aumentando la partida destinada al bono infantil de 0 a 3 años. "No tenemos suficiente con duplicarla, queremos ir a más", ha defendido y ha asegurado que esta ayuda beneficia a "iniciativas privadas, en su mayoría iniciadas por mujeres, y a cooperativas, que son quienes atienden el 0 a 3".

Marzà también ha remarcado el ritmo de ejecución de infraestructuras educativas en 2021 ya ha superado al total de 2020. De hecho, a 14 de octubre se han invertido 97 millones frente a los 96 de todo 2020. También ha destacado los 20 millones que se invirtieron en 2014, el último año completo de gobierno del PP.

El conseller ha indicado que en estos momentos, hay 16 colegios de nueva construcción en marcha: cuatro en Castellón, seis en Valencia y otros seis en Alicante.