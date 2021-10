Padres de Castellón reivindican flexibilizar el uso de la mascarilla en el recreo

Los padres de Castellón son partidarios de flexibilizar el protocolo anticovid de los centros escolares. Así se posicionó este lunes el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Pep Albiol, después de que la Generalitat esté estudiando la posibilidad de levantar la obligación del uso de la mascarilla en los espacios al aire libre de los centros educativos.

Desde la federación de asociaciones de padres de alumnos FAMPA Penyagolosa, su presidente Pep Albiol, se mostró partidario de que los protocolos de las escuelas se adapten a las circunstancias actuales, que no son las mismas que en mayo, cuando estos se elaboraron. «Los protocolos, en la vida social, en casi todos los ámbitos: hostelería, fútbol, espectáculos, se han adaptado a las circunstancias, pero en la escuela apenas han cambiado. Pedimos, y así nos lo han hecho llegar las AMPAS, adaptarse a la realidad. La escuela no puede ser una isla. Hay voces que dicen no entender cómo los niños pueden ir por la calle sin mascarilla y en la escuela tienen que llevarla todo el día, también en el patio», apunta. También lo hace extensivo respecto al acceso de los progenitores a la escuela. Ahora bien, matiza, estarán a lo que diga Sanitat.

Realizar asambleas o fiesta de Navidad

«La situación no es la misma y se debería volver a permitir que tanto las familias como las Ampa puedan volver a hacer actividades, como asambleas o, por ejemplo, la fiesta de Navidad», señala.

Más cauto es el presidente autonómico de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, quien apela a «volver a la normalidad cuanto antes mejor, pero matiza que deben de ser las autoridades sanitarias quienes den la vía libre a la retirada del tapabocas, no antes. «No olvidemos que los menores de 12 años están aún sin vacunar», matiza.

El profesorado lo vería normal

Desde el sindicato mayoritario STEPV, Marc Candela, su portavoz apunta que, si las autoridades sanitarias así lo consideran ellos no ven ningún problema. «Sería normal que al aire libre se relajara dicha medida», asevera.

Por su parte, el director del IES Bovalar de Castellón, Toni Solano, consideró que los directores acatan lo que dicta la Conselleria de Sanitat, aunque no vería inconveniente flexibilizar su uso en el patio, dado que en las calles, al aire libre, no se lleva ya mascarilla, pero insistió en que es Sanitat quien debe marcar las directrices. "Aunque si salen fuera a la calle se la pueden quitar y en el patio no, es un poco raro", reflexionó.

Condiciones favorables

El conseller de Educación, Vicent Marzà, avanzaba este fin de semana que «los técnicos han visto que las condiciones están siendo muy favorables». Por lo tanto, «se adecuará el protocolo, que llegará a los centros, para flexibilizar, por ejemplo, el uso de la mascarilla en espacios abiertos», precisa Marzà, que apunta que, de momento, no habrá cambios en el interior de las aulas.

En ese sentido, desde la Conselleria de Educación señalaron que el protocolo de medidas de seguridad e higiene en los centros educativos se va adaptando a cada nuevo contexto pandémico, siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias.

Celebrar actos o fiestas

En ese sentido, señalaron que con el nuevo contexto, los técnicos de Sanitat han visto con buenos ojos la posibilidad de adaptar algunos aspectos del protocolo en los centros, entre los cuales se encuentra la posibilidad de permitir en los centros realizar actas y celebraciones, adoptando las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la Covid-19. También han visto con buenos ojos la posibilidad que el uso de máscaras en los espacios abiertos de los centros no sea obligatoria.

Teniendo en cuenta los datos de evolución de la pandemia en el territorio valenciano, se trabaja en la flexibilización de las medidas y "los detalles estarán explicitados cuando esté actualizado este protocolo durante esta semana", avanzan las mismas fuentes, si bien la semana pasada ni Educación ni Sanidad afirmaban estar estudiando esta medida.

President Puig

Al respecto el president de la Generalitat, Ximo Puig, señaló se está estudiando ese protocolo --"es una cuestión que se está trabajando desde la Conselleria de Sanitat en contacto la de Educación", y enfatizó que, "siempre garantizando la seguridad, se avanzará". "Se está trabajando en este sentido y los detalles estarán explicitados cuando esté actualizado este protocolo a lo largo de esta semana", señaló Puig.