Directores de instituto lamentan la retirada de libros LGTBI y más municipios los comprarán

Los directores de centros de Secundaria lamentaron este martes la retirada de libros de temática LGTBi de las bibliotecas de institutos de Castelló por decisión judicial. Una polémica que amenaza con extenderse a otros municipios.

Acatan la decisión, pero no gusta

Toni González, presidente de la asociación de directores de centros de Secundaria de la Comunitat (Adies PV), señaló que «no nos parece correcta esta retirada. Sabemos que es una sentencia judicial que se ha de cumplir, pero no nos parece correcto». González consideró que en base a la legislación vigente en torno al reconocimiento a la identidad y expresión no tiene mucho sentido que desaparezcan estos libros de las bibliotecas, pero si se ha decidido desde el poder judicial, de momento es lo que hemos de acatar». Los directores celebran mañana sus jornadas autonómicas, en las que no descartaron emitir un comunicado.

"No tiene sentido negar la diversidad"

González señaló que «lo idóneo sería que la justicia no hubiera retirado estos libros de la biblioteca, desde nuestro punto de vida», reiteró. «Nosotros en los centros tenemos videoteca, libros y manuales que tratan estos temas, hemos hecho cursos de formación del profesorado para poder tratarlo como tema trasversal en el aula», señaló. Apuntó a que tanto en los centros educativos, como fuera de ellos, hay personas trans, bisexuales, homosexuales y heterosexuales «¿Queremos negarlo dentro de los centros? No tiene demasiado sentido», concluyó.

En defensa de la profesionalidad docente

Por su parte, el director del IES Bovalar de Castelló, Toni Solano, señala que «nos parece muy triste que a un centro que está obligado por ley a educar contra la LGTBi fobia y contra muchas fobias más de golpe se le prohíba tener medios materiales que nos asesoran en este tema. Es como si fuéramos niños pequeños aquí en los centros y no tuviéramos profesionales que saben lo que tienen que usar y lo que no». No obstante matizó: «En los centros no hay ninguna polémica porque estos libros muchos o varios de ellos ya los teníamos en la biblioteca desde hace años y nunca ha habido ninguna queja. A nosotros no nos afecta en absoluto», concluyó.

CCOO se personará en el procedimiento

A nivel sindical CCOO ya ha anunciado que se personará en el procedimiento judicial apelando a la defensa de un modelo educativo democrático, igualitario y garante del desarrollo en libertad del alumnado y que proteja las diversidades. Además, ha animado a participar en las concentraciones que tendrán lugar en institutos este jueves a las 12 convocadas por CCOO y UGT.

Mociones en ayuntamientos

Por su parte, Compromís está impulsando mociones en ayuntamientos de la provincia en los que propone al pleno la condena a la actuación de Abogados Cristianos por solicitar las medidas cautelarísimas que llevaron a la decisión judicial y la propuesta para adquirir y repartir los libros de temática LGTBi por todas las bibliotecas e institutos municipales. Se ha solicitado en Vila-real, en la Vall d’Uixó, Betxí y también ha pasado por comisión y se ha registrado en Benicarló y se intentará hacer lo propio en Almenara.

El alcalde de Betxí y director territorial, Alfred Remolar, ya anunció la decisión de comprar uno de los lotes de libros retirados y ponerlos a disposición de la biblioteca municipal de Betxí, así como del instituto.