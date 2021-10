Son los que perciben las pagas más modestas y desde el próximo mes de enero van a cobran un poco más. El Gobierno ya ha anunciado que la revalorización de las pensiones mínimas y las no contributivas será del 3% y en Castellón ese incremento beneficiará a casi 36.000 personas: 31.586 que reciben el llamado complemento a mínimos y 4.344 que perciben pensiones no contributivas. El incremento exacto de las demás pensiones no se conocerá hasta el próximo noviembre, cuando se haga público índice de precios al consumo (IPC) de ese mes.

En la provincia casi una de cada cinco pensiones contributivas (el 23,5% del total) necesita el complemento a mínimos que aplica la Seguridad Social automáticamente para que sus perceptores cobren una paga que supere el umbral de la pobreza. En concreto, de las 134. 063 pensiones contributivas (generadas por las cotizaciones del trabajador a lo largo de su carrera profesional) que se han pagado en la provincia en el mes de septiembre, 31.586 tienen complemento de mínimos, según cifras del Gobierno.

19 euros más al mes

Esos casi 32.000 pensionistas (la mayoría son jubilados, pero también hay viudos y perceptores por incapacidad permanente) perciben una media de 635, 38 euros al mes. Y eso significa que, con el alza del 3% anunciada por el Ejecutivo, cobrarán un promedio de 19 euros más al mes.

La pensión media que reciben quienes en Castellón cobran una paga mínima apenas supera los 635 euros al mes, aunque la horquilla es muy amplia. En España, las pensiones contributivas tienen un importe mínimo mensual garantizado, con independencia de lo que el beneficiario haya cotizado durante su vida laboral, siempre que acredite al menos 15 años de contribuciones.

Las cuantías varían en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere un límite de ingresos establecido por ley. En el caso de un jubilado, por ejemplo, la cuantía media oscila entre los 609 y los 851 euros mensuales.

Pagas no contributivas

Además de los que necesitan un complemento a mínimos, en Castellón hay otras 4.300 personas que reciben una pensión no contributiva. La mayoría son mujeres mayores de 65 años que han llegado a la edad de jubilación sin haber trabajado los años necesarios para recibir la prestación o no han cotizado nunca porque durante su vida se han dedicado al cuidado de los hijos y al trabajo doméstico. Perciben una media de 421 euros al mes y con la revalorización del 3% prevista para pasarán a recibir casi 13 euros mensuales más.

Incremento de las cotizaciones a la SS

La Seguridad Social prevé aumentar su recaudación en cotizaciones sociales el 9,6% durante el 2022 debido a la expectativa de que el actual crecimiento del empleo se prolongue durante el siguiente ejercicio. Las cuentas públicas estiman un ingreso por esta vía de 168.142 millones de euros, sobre los 153.484 millones recaudados durante este año; tal como recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las pensiones, dependientes de la Seguridad Social, son las protagonistas de las cuentas públicas de este año y el presupuesto del Estado prevé un incremento del gasto del 4,8% para el 2022. El pago de jubilaciones, incapacidades o pensiones de viudedad consumirá en España casi cuatro de cada 10 euros presupuestados.