Pensiones en Castellón: 10.000 retiros ‘dorados’ en la provincia

¿Quién no ha soñado alguna vez con cumplir 65 años y, tras una vida de trabajo, jubilarse con una de esas pagas con las que no hace falta hacer malabarismos para llegar a final de mes? Aunque la pensión media que reciben los 134.000 pensionistas de Castellón asciende a 924,67 euros y hay otras 31.000 personas que necesitan que el Estado complemente su pensión para no caer en el umbral de la pobreza, existe una minoría que se retiran del mercado laboral con una paga de oro. Y en la provincia cada vez son más. Algo más de 10.000 personas perciben una pensión que supera los 2.000 euros al mes, una cifra que, además, se ha multiplicado por cuatro desde el 2010, en una década.