Las claves para encontrar trabajo en Castellón

Consejos

En ese sentido, Antoni ofreció unos interesantes consejos como

1.Establecer un horario fijo diariamente en el que establezcamos unas pautas (actualización de currículum, búsqueda en rrss, etc) que nos hagan progresar hacia nuestro objetivo.

2. Gestión del autoconocimiento. Detectar cuáles son mis fortalezas, las habilidades que me diferencian y hacia dónde quiero encaminar mi futuro profesional es imprescindible para transmitir autoeficacia y seguridad ante cualquier entrevista de trabajo.

3. Autocandidatura. Si tienes identificadas aquellas empresas en las que te gustaría trabajar, es una buena idea enviar tu currículum junto con una presentación original en la que expliques qué valor añadido podrías aportar a la empresa y porqué te gustaría trabajar en ella. No olvides los buenos candidatos son los que buscan el lugar donde quieren trabajar y no al contrario.

"En general, lo que funciona, es la diferenciación, no van a entrevistar nuestro currículum, sino que se busca identificar a la persona con sus actitudes y talentos y que estos encajen en la cultura corporativa de la empresa", manifiesta.

Fortalezas

Antoni, que impartió el taller Fortalezas, explicó que las entrevistas de trabajo no se limitan únicamente a la información que llevamos en un currículo. «Es importante un autoconocimiento de fortalezas y habilidades que lo diferencian y lo hacen más contratable y hacia dónde quiero dirigirme», señaló.

Destacó la importancia de trabajarlo para que aparezca en las entrevistas. Asimismo, señaló que «puedes tener aficiones que pueden ser fortalezas aunque no las hayas aplicado en tu experiencia profesional». Como la jardinería, que puede dar idea de virtudes como serenidad, calma, atención al detalle... muy valoradas para algunos perfiles profesionales.

También destacó que «las soft skills condicionan mucho los procesos de selección de las empresas. Más en la actualidad, que se requieren habilidades de resiliencia de ver lo positivo, de recuperar el entusiasmo. Se busca gente que sepa relacionarse con los equipos de trabajo de forma saludable, asertiva, que sepa regularse emocionalmente y que sea consciente de que esto condicionará el comportamiento de los demás».

Redes sociales

Por su parte, Pilar Andrés, técnico superior en administración y finanzas y técnico en administración de sistemas, expuso la importancia de las redes sociales para la búsqueda de empleo. Señaló que ·hace años solo se requería cuando no tenías trabajo o querías mejorar, pero actualmente hay que estar continuamente enfocado, independientemente de que vayas a quedarte siempre en una empresa o mañana vayas a estar fuera, hay que trabajar mucho las redes sociales. Si no las empresas no te conocen".

Marca Personal

Apeló a un autoconocimiento para saber dónde encajas, desarrollar una marca personal y tejer una red de contactos amplia para darse a conocer, tanto si se busca empleo como si no.

Apps

Andrés destacó el uso de apps para la búsqueda de empleo, como Infojobs o Indeed. También citó Linkedin, que si bien no es una app propiamente dicha de búsqueda de empleo, ayuda a darse a conocer o a contactar con amigos y empresas y encontrar ofertas. También mencionó de ETT como Adecco o Ranstand.