"Me gustaría ver más avances en infraestructuras y en financiación"

--El próximo enero hay elecciones en la CEV. Salvador Navarro ya ha anunciado que optará a la reelección como presidente autonómico; Perfecto Palacio repetirá como candidato en Alicante y Eva Blasco hará lo mismo en Valencia. Usted, sin embargo, anunciaba este miércoles que no va a concurrir a un segundo mandato. ¿Por qué da un paso al lado?

--Desde el primer momento ya dije que, para mí, la presidencia de la CEV en Castellón era como una carrera por relevos. Que iba a correr todo lo que pudiera y dar el relevo. Necesito dedicar más tiempo a mi empresa y, efectivamente, doy un paso al lado porque no voy a dejar de pertenecer a la directiva de la CEV. Seguiré apoyando a Salvador Navarro porque creo en su proyecto. Me siento orgulloso de haber contribuido a vertebrar el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana y considero que es un gran proyecto. Pero es el momento de dar el testigo para que otros corran todo lo que puedan, tal y como yo he intentado hacer.

--Al mismo tiempo que se conocía su renuncia se anunciaba que Luis Martí presentará su candidatura para presidir la CEV en Castellón. ¿Qué opinión le merece Martí, que procede de Valencia y no es estrictamente un empresario?

--Cualquier esfuerzo que cualquier persona quiera hacer por trabajar por el tejido empresarial de Castellón, de entrada, es de agradecer. Estoy encantado de que Luis se postule como candidato y que, incluso, puedan haber más personas que estén dispuestas a dar ese paso. Martí es vicepresidente de nuestra organización, cuenta con el apoyo de la junta directiva, conoce perfectamente las organizaciones empresariales y supone una continuidad.

--Preside la CEV de Castellón desde 2018. ¿De qué se siente más orgulloso Sebastián Pla?

--Personalmente estoy realmente satisfecho porque cuando llegué me encontré con un proyecto vertebrador de la Comunitat, absolutamente diferente a lo que existía hasta ese momento. Era un proyecto ilusionante pero que había que poner en marcha. Después de estos cuatro años, creo que ya es un proyecto consolidado, muy bien aceptado por toda la sociedad valenciana. Y dentro de esta consolidación también me siento muy satisfecho de que durante estos cuatro años lo que ha primado en la CEV de la Comunitat ha sido el diálogo social, el consenso y el llegar a acuerdos. Y, por supuesto, muy orgulloso de que de SM el Rey presidiera en junio en Castelló la Asamblea anual de la CEV.

--¿Hay alguna cosa que le hubiera gustado conseguir y, sin embargo, no ha sido posible?

-Que las infraestructuras previstas en la Comunitat, que van a redundar en la riqueza de nuestro territorio, pasen de estar previstas a estar realizadas. Y el deseo, que creo que lo vamos a hacer realidad, de estrenar la nueva sede de la CEV en Castelló. Será en el edificio Moruno y antes de fin de año esperamos que esté operativa y podamos celebrar las primeras reuniones.

--Cuando accedió a la presidencia nunca imaginó que llegaría un virus y lo ponía todo patas arriba. ¿Cuál es la foto fija del tejido empresarial de Castellón tras este año y medio de pandemia?

--Afortunadamente, todos los sectores están en vías de recuperación. Los indicadores apuntaban a que la salida de la crisis iba a ser muy rápida y, efectivamente, así está ocurriendo aunque todavía no es lo robusta que nos gustaría. Por sectores, el primario, que ha sido clave en pandemia, sigue arrastrando problemas coyunturales y estructurales, como la falta de rentabilidad, descapitalización… unos problemas que habrá que atajar y darle la prioridad que realmente merece esta actividad. La industria ha tenido una recuperación fuerte, pero ahora le ahogan unos costes energéticos que son inasumibles y que les resta competitividad. La construcción también muestra avances y esperamos una recuperación en el sector servicios, donde todavía quedan muchos profesionales en ERTE, sobre todo en la hostelería. En definitiva, aunque la economía se esté recuperando, aún no está consolidada. Las empresas, con independencia del sector y tamaño, no pueden asumir más incrementos de costes.

--¿Hay algo positivo que, desde el punto de vista económico y empresarial, ha traído esta crisis?

--Que hemos salido más fuertes en materia de innovación y digitalización. Y también la solidaridad, que ha fortalecido el diálogo social. Esta Comunitat ha sido un ejemplo de diálogo social y ha demostrado que trabajando juntos se afrontan mejor los problemas.

-- En los últimos meses ha irrumpido un enemigo inesperado: el coste de la luz y el gas, que compromete la viabilidad de muchas empresas. ¿Hasta cuándo cree que las empresas y familias van a tener que soportar estos altísimos costes energéticos?

--El problema de la energía se está convirtiendo cada vez en un lastre más pesado. Y junto a ella el aumento del precio de las materias primas y los fletes. Desafortunadamente, pensamos que este problema se va a alargar en el tiempo y hasta el segundo semestre del 2022 no podrán empezar a contenerse lo precios. Nuestra preocupación es que esta escalada de precios termine provocando que, para algunas empresas, ya salga más a cuenta frenar la actividad y con ello contener la sangría de la factura energética, que satisfacer la demanda de los clientes. Las soluciones no puedan ser solo a corto plazo, tienen que ser a medio o largo, pensando en una estrategia global de país e incluso de Comunidad Económica Europea.

--Uno de los caballos de batalla de los empresarios valencianos ha sido la reivindicación de infraestructuras, sobre todo el Corredor Mediterráneo. ¿Su historia parece el cuento de nunca acabar?

--No nos ha gustado que la plataforma entre Castellón y Valencia se haya relegado hasta 2025. El Corredor Mediterráneo es el buque insignia, pero también es importante el Corredor Cantábrico por ferrocarril. La conexión entre Castellón y Tarragona también es muy pobre y tampoco va a la velocidad que quisiéramos. Y si a eso le unimos que todavía no han empezado proyectos de capilaridad como la estación intermodal de Castelló o la conexión con el puerto... veremos pasar el Corredor pero no podremos sumarnos a él. Todos son retrasos que se acumulan ralentizan nuestro progreso.

-Otra prioridad es la mejora de la financiación autonómica.

--Nuestra injusta financiación repercute en la ciudadanía porque no se pueden destinar los fondos necesarios para crear inversiones que generen riqueza. Nuestro futuro no puede seguir hipotecado por un sistema que injusto y caducado desde 2014, por eso el 20 de noviembre habrá manifestaciones para reivindicar que no merecemos estar en el furgón de cola.

--¿Cómo valora los Presupuestos del Estado para Castellón?

--Son unas cuentas complicadas para Castellón, ya que reduce la inversión en un 14%. Valoramos el gasto social y los avances en políticas dedicadas al tejido empresarial, pero casi todos estos incrementos se sustentan sobre fondos europeos. Tenemos que ser capaces de captarlos y, lo que más nos preocupa; de ejecutarlos en tiempo y forma. No queremos que se pierda ningún recurso.