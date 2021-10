Sanitat se reúne con la comunidad rumana de Castellón para incentivar la vacunación

La mayoría de los cerca de medio centenar de ingresados por coronavirus en el Hospital General de Castelló es de origen rumano, según ha podido saber Mediterráneo de fuentes solventes. Esta casualidad hizo saltar las alarmas entre las autoridades sanitarias que han decidido mover ficha e intentar llevar a cabo un trabajo pedagógico para intentar que este colectivo se inmunice.

Para ello, esta semana se celebró una reunión con representantes de Salud Pública, el Ayuntamiento de la capital, el consulado, líderes religiosos y personas influyentes de esta nacionalidad para insistir en la importancia de la vacunación.

Mesa Interrreligiosa

Desde el departamento de salud de Castellón han insistido en que no se quiere poner el foco en ninguna nacionalidad concreta, aunque han confirmado que han participado en un encuentro intercultural para exponer, entre otros asuntos de salud pública, la importancia de la vacunación contra el covid-19. Además, está previsto que, en la próxima la Mesa Interreligiosa, convocada por la Concejalía de Servicios Sociales de Castelló, participen igualmente representantes sanitarios y del Centro de Salud Pública para exponer y acercar la información vacunal a toda la población de la ciudad y la situación epidemiológica actual de la pandemia.

En este foro están representadas todas las confesiones. También se les trasladará que difundan entre sus feligreses el mensaje de que la vacunación evita el riesgo de muerte y disminuye la posibilidad de sufrir un cuadro grave de la patología.

38.347 rumanos en Castellón

El problema se localiza, especialmente, en Castelló, donde vive casi la mitad de la comunidad rumana que residente en la provincia. En concreto, 16.179 rumanos de los 38.347 registrados en el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son los extranjeros más numerosos en las comarcas castellonenses.

Además, preocupa que familias enteras no estén vacunadas en una comunidad que tiene una importante interacción social.

Poco más de un 30% de población vacunada en Rumania

Y es que el comportamiento observado entre la comunidad rumana de Castellón guarda importante similitudes con lo que está ocurriendo en Rumania, que se encuentra en una situación límite por el aumento de contagios con los hospitales desbordados. Solo un tercio de la población adulta se ha vacunado, lo que lo sitúa como el segundo país de Europa, solo por delante de Bulgaria, en menor número de inmunizados.

El rechazo a la vacuna contra el coronavirus parece responder a motivos culturales, aunque la postura escéptica mostrada por la Iglesia Ortodoxa, la mayoritaria en el país, a este respecto no ha ayudado a convencer a esta población. Para intentar captar a los no vacunados, el 70% de personas adultas, el Gobierno ha puesto en marcha una especie de premios de lotería y ha decretado el toque de queda nocturno para quien no tiene la pauta completa.