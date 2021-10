El comercio de Castellón pide adelantar y reservar las compras de Navidad "por si hay retrasos"

Gran parte del comercio de Castellón aboga por adelantar este año las compras de obsequios de Navidad para esquivar posibles efectos colaterales de la crisis logística mundial. Desde quedarse sin un regalo porque se ha agotado y la nueva entrega tarda en llegar; a encontrarse con subidas de precios porque algún artículo escasea.

Mejor ser previsores

Si en el 2020 el motivo crucial de recomendar avanzar y escalonar las compras en las semanas previas para evitar aglomeraciones y prevenir contagios fue el covid-19, en esta ocasión existe otro motivo añadido: la falta de suministro por el retraso del transporte marítimo y la escasez de materias primas. Desde la Confederación de Empresarios de Comercio, Servicios y Autónomos (Confecomerç) y Covaco, la secretaria general en Castellón, Tere Esteve, manifestó que «el pequeño comercio, aquejado por los sobrecostes de la energía, también se ha visto arrastrado por los atascos en los puertos y la escasez de materias primas. Se dan ciertas dificultades como retrasos en mercancías, un aumento de los fletes marítimos, escasez de contenedores, y además China comienza a racionar energía, impidiendo que se produzca a la máxima capacidad».

Para la patronal del pequeño comercio, «ahora más que nunca tiene más sentido ser previsores y avanzar las compras de Navidad, porque más que un problema de suministro estamos ante una cuestión de tiempos y ante una demanda que estará muy concentrada en pocos meses con campañas muy fuertes como la de todo el final de año».

No habrá desabastecimiento, pero sí retrasos

Según explicó Esteve, a nivel de consumo (fabricantes, producción, comercios) «llevamos meses trabajando para paliar esta situación y proveer al sector de la mercancía necesaria, por lo que no esperamos que exista un problema de desabastecimiento en Navidad, pero sí algunos retrasos en la recepción de productos y artículos muy concretos y específicos».

En esta línea, los comerciantes recomiendan hacer las reservas cuanto antes de los pedidos haciendo previsión ante la próxima campaña de Navidad para asegurarse de contar con el producto. «El problema es que hay más demanda que oferta de contenedores en el transporte marítimo. La previsión anticipada de los consumidores a la hora de realizar las compras anticipadas puede ser un gran aliado ante las próximas fiestas navideñas», añadió Esteve.

Juguetes 'made in' la Comunitat

La gerente de Todojuguete, Mari Carmen Miralles, contó cómo «desde principios de año se está trabajando para la campaña y esperemos que la incidencia de la crisis logística mundial sea mínima». «Nuestro sector trabaja con muchas referencias y otros años ha ocurrido que alguna se ha podido agotar por atraer mucha demanda. Es muy difícil adivinar lo que los niños van a pedir», dijo, pero lanzó un mensaje de tranquilidad: «Hay muchos juguetes que se fabrican íntegramente en España, en la Comunitat: en Onil, Ibi, ..Si bien otros artículos de multinacionales vienen del extranjero, no solo de China sino de otros países. Vamos a ser lo más competitivos y puntuales en el servicio de entrega y estaremos atentos». Los hábitos apuntan a finales de noviembre para iniciar la comprar juguetes, «si no tienen claro lo que van a pedir sus hijos/as»; otros esperan a la paga de diciembre; o en el caso de la primera infancia, que no piden productos tan concretos , «sí se anticipa la compra».

Más ilusión: De las series a los juguetes científicos ¿Qué juguetes serán esta Navidad los más deseados por los niños y niñas de Castellón? Es pronto para conocer la lista oficial de los top 10 pero desde las tiendas especializadas, como Todojuguete, avanzan que «las licencias que más destacan por las series de televisión que están en auge son los Superthings o la Patrulla Canina», pero también, como no, los obsequio más tradicionales, «como Nancy, Pin y Pon o Barbie», señala la gerente de la compañía, Mari Carmen Miralles. Realmente, «será a finales de noviembre cuando sepamos cuáles van a despuntar más». El esperado catálogo de Todojuguete se lanzará a partir del 15 ó 20 de noviembre, «para ir consultando y elegir qué pedir de entre toda la oferta». Desde los Bebés Llorones de Story Land a las LOL, Lego o Harry Potter, pero también los juegos de mesa y educativos, con especial énfasis en los denominados científicos. La movilidad sumará puntos con las bicicletas, patinetes y triciclos.