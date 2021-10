El robo de coches se duplica en Castellón con cuatro a la semana

Robos de coches al alza en Castellón. Los cacos se llevan ya una media de casi cuatro coches a la semana, cuando 12 meses atrás, en plena pandemia, se producían dos cada siete días. La incidencia se ha duplicado y es la quinta provincia donde más incremento se ha registrado, más incluso que en Valencia y Alicante. Un 70% más de casos, por encima del 14% de la Comunitat (1.122) y del 5% de la media nacional (con 12.106). En volumen, eso sí, las sustracciones de coches en Castellón sí son más modestas: 88 denuncias entre enero y junio la sitúan como la nº 23 de España, cerca del ecuador. Así lo reflejan las cifras del Ministerio de Interior del balance del primer semestre, donde se observa que, por cuantía, se produjeron más delitos de este tipo en Castelló (41, un 105% más); y se experimentó un incremento más notable en Almassora (un 350% más), aunque no tanto en números: con nueve robos.

Los modelos más robados

Mercado 'sumergido'

Los modelos de alta gama no son el único objeto de deseo también los de más antigüedad, buscados para la reventa de piezas en el mercado sumergido de segunda mano. «Suelen distribuirlas en otros países, pero ahora con la crisis de los microchips hay piezas que intentan vender en España», señalan fuentes de la automoción.

Desde otro punto de vista, el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros en la provincia, Antonio Fabregat, confirma un alza de partes de robo desde que se dejara atrás el confinamiento pero, en especial, de sus componentes. «Roban catalizadores en Castelló, Vila-real, etc. No son cifras alarmantes. Pero sí son piezas con un valor de unos 400 euros, y a ello se suma el desembolso del taller para soldar y reparar», relata Fabregat.

Cortado con una sierra

Es peculiar el método, además, dado que para llevarse este dispositivo de control de emisiones de escape lo cortan con una sierra. E incidió en que «los coches electrónicos llevan sistemas y son más problemáticos para robar, no son tan sencillos como los antiguos. Pero sí los componentes, que hoy en día están muy apreciados. Y ahora hay problema de abastecimiento de componentes que se fabrican en China».

¿Cuánto cubren los seguros?

«Si te roban un coche a todo riesgo, los dos primeros años te pagan el 100%, y a partir de ahí se aplica una regla proporcional teniendo en cuenta el valor que fija Hacienda y el peritaje también tiene en cuenta la utilidad. Hoy en día la garantía por robo e incendio lo suelen tener muchos vehículos, es más asequible», explicó Fabregat.

Inmovilizador y GPS Plotter

La tecnología se ha convertido en una aliada antirrobo. A la habitual barra que bloquea el volante le sucedió la alarma electrónica con pitido y ahora todo es más sofisticado. El gerente de Toyota-Cobelsa en Castellón, José Cortés, detalló que «la gran mayoría de los nuevos modelos permiten al propietario conectarse a una app y tienen un localizador que indica dónde has aparcado el coche, avisa de averías, etc.. Aparte, hay vehículos de alta gama que incorporan un GPS plotter durante el primer año, ampliable por contrato, con un sistema de localización si te lo roban». Los utilitarios tienen un inmovilizador electrónico, que hace la sustracción más complicada que antes, aunque no imposible con ciertos aparatos.

Recientemente, la Policía Local recuperó en Vinaròs un vehículo de un súbdito sueco robado en Alcalà de Xivert hace unos meses; y el pasado verano cayó una red criminal dedicada al robo de coches de alta gama, entre otros delitos, que había actuado llevándose vehículos de Peñíscola y Vinaròs.