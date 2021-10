Homenajear la figura de una mujer de trayectoria profesional y humana destacable en la sociedad castellonense. Este es leitmotiv del premio Mujeres del Mediterráneo, un acto social organizado por el periódico Mediterráneo y el Banco Sabadell. El céntrico Hotel Intur de Castelló será escenario mañana miércoles de la segunda edición de la convocatoria, donde se reconocerá la labor de la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de València, Dolores Corella, quien hace unos días recibió una distinción de la Generalitat valenciana al mérito científico.

De 9.00 a 11.00 horas se desarrollará esta cita, que contará con la presencia de alrededor de 80 personas, debido a los protocolos anticovid. Los asistentes están relacionados con el ámbito social, político y económico de la provincia de Castellón. La esfera política estará representado por la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, encargada de presentar a la homenajeada, que es natural del municipio castellonense. Previamente intervendrán en la jornada el director del rotativo, José Luis Valencia, quien dará la bienvenida; y el director regional de Castellón y Valencia norte del Banco Sabadell, Juan Merino, quien presentará el acto. Además, el mundo académico estará presente con la figura de Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, quien ofrecerá a los presentes una conferencia.

Emisión en directo

La jornada contará con una amplia cobertura multiplataforma a través de la página web de Mediterráneo y sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram, entre otras). A ello se agregará la retransmisión que llevarán a cabo las cámaras de Medi TV. Asimismo, el rotativo recopilará en sus páginas del jueves las claves de la sesión y las principales imágenes de los protagonistas.

Merino: «Hemos consolidado, junto a 'Mediterrráneo' una cita muy necesaria»

El director regional de Castellón y Valencia norte del Banco Sabadell, Juan Merino, será uno de los participantes en el premio Mujeres del Mediterráneo. Merino cuenta con una dilatada experiencia en el sector bancario, en el que empezó a trabajar en el año 1977. Su formación ha estado focalizada al sector financiero, habiendo cursado estudios en CUNEF, IESE Business School y la Universitat Oberta de Catalunya. Directivo del Banco Sabadell desde noviembre de 1989, donde ha ocupado a lo largo de estos años diversos puestos, mañana será el encargado de la presentación de los objetivos de estos prestigiosos premios.

«Estamos muy satisfechos con la colaboración entre el diario Mediterráneo y Banco Sabadell para contribuir a la visibilidad del papel de la mujer en la sociedad castellonense. Esta segunda edición del premio Mujeres del Mediterráneo significa la consolidación de una iniciativa que pone el foco en las trayectorias profesionales más destacadas de nuestra sociedad. Sin duda han sido caminos duros de recorrer, en un entorno en el que aún perduran ciertas desigualdades», revela Merino, quien agrega que desde la entidad bancaria están «encantados», con dicha iniciativa y «esperamos celebrar nuevas ediciones».

Olivares: «Las tres rocas simbolizan el esfuerzo de las mujeres»

Miriam Olivares ha diseñado la pieza única que recibirá Dolores Corella. Las formas femeninas y el lado más natural de la cerámica han inspirado a la artista para crear este galardón. «Las formas femeninas están representadas y me he inspirado en lo orgánico. En el barro desde su parte más natural, la parte que nos recuerda a la tierra y la naturaleza. Estas tres rocas superpuestas significan el construir tu camino piedra a piedra», confiesa Olivares, quien añade que ha utilizado «pasta refractaria de varias tonalidades y chamota de diferentes tamaños. La idea es mostrar el material puro, que recuerda a la cerámica más ancestral de los antiguos alfares. La decoración está hecha con incrustaciones de la misma pasta coloreada con diferentes óxidos naturales». Para la artista, su obra simboliza el camino correcto, la trayectoria y el esfuerzo realizado. «Un montículo de piedras apiladas en una senda de montaña nos indica que estamos en el camino correcto y no nos hemos desviado de la senda».

Olivares destaca el premio Mujeres del Mediterráneo. «Es muy importante reconocer el trabajo de estas grandes mujeres. Es una forma de visibilizar la trayectoria profesional de toda una vida de duro trabajo. Y ello alentará a muchas mujeres a seguir luchando por sus sueños».