La rectora de la Universitat de València Mavi Mestre destacó este miércoles que la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública Dolores Corella, debe servir de inspiración para todos, sobre todo, para todas porque todas las chicas jóvenes deberían tener como un referente, como un ejemplo de que no hay techo de cristal que valga para nosotras de que podemos alcanzar las más altas cotas de excelencia en cualquier disciplina. Así lo ha resaltado en el acto de entrega a Dolores Corella del II Premio Mujeres del Mediterráneo, en un acto en el Hotel Intur de Castelló.

Mestre resalta que Corella es una investigadora que ha estado en varias ocasiones en la lista mundial de especialistas más citadas así como haber situado su nombre como una de las pioneras e impulsoras del nacimiento de la medicina personalizada de precisión y de la denominada nutrición personalizada o de precisión.

Investigadora excepcional

Mestre ha señalado: "Nos encontramos ante una mujer, ante una investigadora excepcional que a base de premios extraordinarios, constancia, capacidad, excelencia ha conseguido hacerse hueco en un mundo en que todavía hoy y pese a los enormes pasos dados por ella, está en algunos ámbitos a veces copado profesionalmente por hombres".

También ha resaltado que gracias a Dolores Corella el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València es un departamento muy potente de investigación. Un ámbito, señaló, que trabaja en la investigación de la susceptibilidad genética de distintas enfermedades y la modificación de los riesgos genéticos. "Investigación que ha sido siempre importante en la sanidad, más ahora con la pandemia la ha hecho más relevante y necesaria", ha señalado.

Calidad humana y profesional

También ha resaltado la extraordinaria tarea y relación envidiable de proximidad que la homenajeada mantiene con su alumnado, lo que se debe a su calidad como investigadora pero también humana y su cercanía con las personas, lo que realza su valía como profesional y su calidad humana.

Financiación

La rectora aprovechó para reivindicar una mejora de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) y la financiación universitaria, que es un 20% inferior a la media de la OCDE. "Estamos inmersos en un proceso de transformación del sistema universitario público que debe atender al reto de la formación a lo largo de la vida contribuyendo a la inserción laboral y la definición continua de sus competencias", señaló así como una mayor interconexión entre universidad y empresas.

Captar y retener talento

Reclamó no solo una mayor financiación y mayor autonomía de las universidades en términos de flexibilidad de procedimientos para mejorar esa interacción universidad-empresa sino también una definición clara de cuáles van a ser las trayectorias profesionales en el ámbito de la investigación y docencia. "Queremos que si los investigadores como Dolors deciden llevar su talento a universidades como la de València tengan las puertas abiertas, el camino claro, y que sus esfuerzos no se centren en proyectar su creatividad, ideas y talento investigador hacia su campo". "Si queremos retener y captar talento, que no exportemos a esos egresados tan bien formados tenemos que dar facilidades y flexibilidad con una carrera académica e investigadora clara para que se queden aquí y los que se hayan ido puedan volver".

"Si queremos retener y captar talento tenemos que dar facilidades y flexibilidad con una carrera académica e investigadora clara para que se queden aquí y los que se hayan ido puedan volver".

Recordó que Dolores Corella ha recorrido todos los escalones y toda la carrera profesional universitaria --desde becaria de investigación, becaria posdoctoral, ayudante, ayudante doctora, titular--. Ahora, señaló, hay más peldaños: "Una tasa de reposición que nos ha llevado a un envejecimiento de las plantillas y a una desfuncionarización. "Nuestro reto es dar oportunidades a la gente joven; debemos hacerlo no solo en la universidad, pero concretamente en ese, que es mi campo de gestión, peleamos por dar ese futuro a los jóvenes bien preparados y para retener y captar el máximo talento posible", señaló.