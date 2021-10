Mapa del trazado: El lento proceso para la nueva plataforma de AVE eternizará el caos en Cercanías

La nueva plataforma de alta velocidad entre Castelló y València y el túnel pasante en la capital autonómica están aún muy lejos de materializarse y, por ende, de producirse la desaparición de los problemas en Cercanías y el Corredor.

El estudio informativo presentado este miércoles por el Ministerio de Transportes y publicado este jueves en abierto deja claro, tal y como comparten expertos en la materia, el arduo proceso aún pendiente, pero también la magnitud del proyecto, que se alargará todavía años, si no décadas.

"El estudio informativo no me dice nada. Es como el cuento del lobo" Manuel Miñes - Director gerente de la Cámara de Contratistas

"El estudio informativo no me dice nada. Es como el cuento del lobo". Así de escéptico se muestra el director gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñes, sobre el devenir de la infraestructura castellonense, pues razona sobre el próximo paso de la tramitación que quedará en manos del Ministerio de Transición Ecológica una vez concluyan los 30 días para presentar alegaciones que "hasta dentro de cinco o seis años el trazado no tendrá aún el impacto ambiental positivo".

Y es que, según Miñes se prevén muchas y diversas alegaciones: "Los consistorios y particulares se lanzarán en breve a pedir modificaciones según los terrenos afectados", comenta.

El retraso

"El estudio informativo es un paso obligado que se debía haber hecho hace años", critica el representante de los contratistas sobre el retraso acumulado. A los cinco años que vaticina se suman otros muchos plazos más que alejan de nuevo el horizonte de ver los trenes sobre las nuevas vías. Solo la ejecución de la obra propiamente dicha, de desarrollarse de forma consecutiva por tramos como marca el estudio informativo, supondrá otros siete años más de no producirse retrasos, que suelen ser comunes en los proyectos de alta velocidad. Antes habrá que escoger una de las siete alternativas propuestas que, como publicó este diario, varían entre los 2.265 millones de euros y los 1.440, y unos tiempos de viaje de entre los 22:06 y los 22:47 minutos para la alta velocidad.

"Ya no son plazos administrativos, sino geológicos" Arcadi España - Conseller de Movilidad

Quedaría sumar aún los tiempos de licitación y otra tramitación administrativa, así como que los Presupuestos Generales del Estado no contemplan inversión hasta el 2025, como recogió este periódico. El conseller de Movilidad de la Generalitat, Arcadi España, llegó a ironizar este jueves sobre los planes de ejecución del Corredor: "Ya no son plazos administrativos, sino geológicos", dijo, y reprochó que las inversiones "varíen en función de las prioridades políticas de cada momento".

Inviable en el 2030

Mientras, los Cercanías siguen como los grandes perjudicados. En las horas punta de mediodía y final de la tarde la plataforma actual presenta una saturación del 80%. Una cuestión que limita considerablemente la habilitación de nuevos servicios, la velocidad de los mismos o condiciona la duración de los trayectos programados en la red.

De hecho, el mismo estudio plantea que en el 2030 la explotación de los Cercanías resultará inviable ante la saturación si aumentan los servicios y la demanda en base a las proyecciones realizadas más optimistas, retrasándose en todo caso esta situación al 2040 en el análisis más conservador.

Esto implica que las incidencias que ya sufren los usuarios del transporte de proximidad puedan agravarse más aún. Las reivindicaciones siguen sucediéndose en este sentido, con la petición por parte del Consell de reclamar el traspaso de la gestión de Cercanías a la Generalitat, si bien el síndic de Compromís, Fran Ferri, Lamentó ayer que el president, Ximo Puig, no abordara con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, esta cuestión en su visita a València.

También los principales empresarios de todo el país se darán cita el 10 de noviembre en Madrid para urgir el desarrollo del Corredor Mediterráneo, incluyendo la línea exclusiva de alta velocidad entre la capital de la Plana y València, por su carácter vital para la economía y la movilidad.