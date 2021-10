Una superviviente del covid: «Hay que vacunarse por uno y por todos»

Pasar de las palabras a la acción a través de mensajes directos que generen impacto en la población no vacunada para lograr que dejen de formar parte de ese 10% de población mayor de 12 años que no está inmunizado contra el coronavirus en Castellón. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, el castellonense José Antonio Forcada, ya remarcó en Mediterráneo que urge llevar a cabo una campaña informativa, por parte de las administraciones, similar a las que antaño realizaba la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar accidentes y que creaban una gran concienciación y, en algunos casos, gran conmoción.

Sin duda, un mensaje directo y conmovedor es el que lanzan las personas que se han contagiado de coronavirus antes de que se autorizara la vacuna en la primera ola y, que como Vicenta Felip, estuvieron durante semanas entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos. En concreto, ella estuvo 66 días, más de dos meses, en estado crítico en el Hospital de la Plana de Vila-real. Después, estuvo ingresada en planta un mes y otro en el Hospital de la Magdalena por las secuelas que le dejó la enfermedad. Algunas de ellas todavía las arrastra, pero logró despertar y ahora mira con ilusión al futuro.

«Siempre he creído que si hubiera estado ya la vacuna y me la hubiera puesto no hubiera estado tan enferma» Vicenta Felip - Superviviente del covid

Mensaje claro

Esta vecina de Nules de 66 años ha querido lanzar un mensaje claro a todos aquellos que todavía no se han vacunado pudiéndolo hacer. «Yo les digo que no tengan miedo a la vacuna, que no hace nada, supone el bienestar de uno mismo, pero también de todos, del resto de las personas que te rodean y de la sociedad en general», asegura, mientras reconoce que día a día se va encontrando mejor.

«Si hubiera estado vacunada, no creo que hubiera estado tan mala como estuve», afirma Vicenta, quien confía en que pronto las autoridades sanitarias acuerden administrar a su franja de edad la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus. «Por mí, yo me pondría ya el tercer pinchazo», remarca con una sonrisa alguien que ha padecido la dureza de este virus al que logró vencer, aunque sigue batallando a diario por poder retomar su vida de antaño.

«Lo importante es estar vivo. Yo ahora me alegro si un día puedo ir a misa sola sin que nadie me acompañe» Vicenta Felip - Superviviente del covid

Futuro esperanzador

«Lo importante es estar vivo y cada día es uno nuevo. Yo ahora me alegro si un día puedo ir a misa sola sin que nadie me acompañe, para mí eso es un logro», remarca con valentía para concienciar sobre los efectos que deja esta enfermedad, también a medio y largo plazo.

Cuando despertó en la UCI de la Plana, donde la desesperanza estuvo muchos días presente, el primer recuerdo que tiene de aquel emotivo momento es la mirada de sus hijos. Allí estaban ellos y su marido, su fiel escudero.