Educación adaptará la oferta de la Escuela Oficial a la demanda actual

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, anunció que pretenden adaptar la oferta de la Escuela Oficial de Idiomas a las actuales demandas sociales. En ese sentido, señaló que se ha creado la comisión de estudio Repensar las EOI en la que están representados los sindicatos, directores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesorado y alumnado. "Al volver tras el final de año dispondremos de un informe que nos dirá hacia dónde deben ir las EOI", considera.

Oferta más atractiva

Según explica, la estructura de cursos largos de 120 horas no es atractiva para la sociedad actual, ya que ha cambiado el perfil del alumnado. «Debemos hacer una oferta más atractiva, con estudios más breves, incluso cursos de verano, hacer formación los sábados»... Esto supondrá cambios normativos y de gestión de centros», aseveró. «Habremos de reinventarnos y de hacer formaciones diferentes, cursos específicos para usos específicos, como inglés comercial. », resumió.

EOI virtual

Además, añadió que han apostado por crear la escuela oficial de idiomas virtual, compromiso del último seminario de Gobierno autonómico, para ofertar nuevos espacios de aprendizaje de lenguas. Este curso dejó de impartirse el programa a distancia That’s English en los niveles más avanzados, aunque en su lugar se impartió una pequeña modalidad en línea con 105 puestos.

Bajada de matrícula

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, señaló que vienen detectando la bajada de matrícula durante los últimos cinco o seis años ya que se viene produciendo en todo el Estado español y en las reuniones que tenemos con el Ministerio se va monitorizando. Auguró que esta bajada irá a más sobre todo con la aplicación de la ley de plurilingüismo a medida que vayan saliendo más niños con niveles avanzados de inglés. Trenzano recordó que el alumno de la EOI demandaba estudiar inglés pero como en las dos últimas décadas este está más presente en los centros educativos hay menor demanda de este idioma, que es un porcentaje altísimo de alumnos que asistían a las EOI.

No obstante, desde la Cámara de Comercio señalan que los perfiles de administrativo con idiomas y comercial están entre los más demandados por empresas y hay dificultad para cubrirlos. Pero la mejora del currículo no es el único factor por el que se estudia un idioma y aunque por 90 € la EOI permite hacer un curso completo, su oferta no se adapta a todos los perfiles y hay más centros de enseñanza.