Jóvenes y familias de Castellón buscan espacios donde reunirse

En Castellón, los anuncios de locales que se alquilan para «celebrar tu cumpleaños, fiesta sorpresa o eventos como ahora, el reciente Halloween», van al alza en municipios como Onda, Vila-real, Almassora o Burriana, y algo menos en Castelló capital. Este peculiar mercado inmobiliario se mueve sobre todo con oferta y demanda entre particulares, aunque una mínima parte se gestiona también a través de agentes profesionales.

La vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Nuria Marco, explicó que "en las agencias, de alquiler por días o fines de semana no hay mucha oferta. Durante la pandemia estaba prohibido reunirse y no había demanda. Ahora esperamos que se mueva más, pero será estacional. Es en noviembre cuando se buscan locales para tenerlos en diciembre para celebrar con amigos la Nochevieja y luego ya se lo quedan para Magdalena. En estos últimos dos años, por el covid, no se ha visto. Veremos qué ocurre en este".

'Disfrutar' de un local como propio por 50 euros al día

Uno de los anuncios que se puede encontrar en internet habla de un local en un municipio de la provincia de Castellón, de 70 m2, que se alquila "para mayores de 20 años", dejando una fianza de 20 euros. Equipado, además, con sillas, mesas, sala independiente para juegos, cocina con microondas y nevera, así como aseo.

La edad es un factor que se tiene en cuenta

Las llamadas interesándose por usos alternativos de los locales comerciales en desuso o plantas bajas en la capital de la Plana, se dan. "Hay demanda, pero pocos propietarios lo aceptan", indica Juan Carlos Rodríguez, de la inmobiliaria Área Vivendi. «Hay quien busca alquilar ese inmueble para un cumpleaños o celebración. Y en cuanto a la petición de alquilar para reuniones por parte de collas, si se trata de parejas de entre 30 y 40 años con niños sí aceptan alquilar para el fin de semana o al mes», señalaron.

Ahora bien, «cuando empieza a llamar gente para alquilar collas y son más jóvenes, de entre 17 y 20 años, los dueños de estas plantas bajas son más reacios a arrendar porque piensan que este perfil puede traerles problemas con los vecinos de la finca, por si se saltan la normativa covid o se infringe la ley al concentrarse mucha gente sin precauciones. No quieren colaborar a que sea un foco de infección en el barrio», apuntaron.

Mucho propietarios deciden 'resistir' sin arrendar

Con toda la incertidumbre que todavía se vive en el marco de la pandemia, sí es cierto, según las inmobiliarias, que «la gente ya se programa para la futura Magdalena e incluso los mismos propietarios de locales dicen que no lo alquilan porque si de aquí a las fiestas de la ciudad no han cerrado una operación de venta, aprovecharán el local ellos mismos para reunirse con sus familiares y amigos durante los festejos». «Hay una expectativa en torno a cómo será la Magdalena si todavía persisten las medidas contra el covid y cómo serán, y por si acaso se lo reservan», manifestaron.