Solo los locales comerciales de Castellón en ‘zona premium’ resisten la caída de precios

El mercado del alquiler de locales comerciales en Castellón sigue «tirado de precio», con precios que han caído casi a la mitad, entre un 30 y 40%, en los últimos 15 años. Pero eso sí, con una salvedad: la zona premium y de más paso, la preferida y al tiempo inaccesible para los emprendedores del comercio, en tramos centrales de la calle Enmedio de Castelló está por las nubes. La demanda, que la hay, no casa con el precio, y más ahora con los sobrecostes energéticos con los que lidia el sector a diario.

En una etapa más optimista de la pandemia, con la vacunación, el mercado inmobiliario de locales «sigue poco dinámico», confirma la vicepresidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Nuria Marco. «Solo se mueven los que están cerca de las franquicias de Inditex, ese tramo de la calle Enmedio es el premium, hasta la calle Colón. Si no es un local de mucho paso que vas hacia el centro o un esquinero o poco más, no se mueve para nada. En calles como Ruiz Zorrilla, la Vieta, hay mucho local vacío. No casa la oferta con la demanda solvente. Las viviendas sí que se han dinamizado con el covid», significó.

«De diez locales que se alquilan, nueve son de servicios y uno de venta. Y si tiene terraza, entre la hostelería está buscado» Nuria Marco - Vicepresidenta Coapi Castellón

En su opinión, «el modelo de venta del comercio on line ha hecho que desaparezcan muchas tiendas físicas en toda España. La compra se ha digitalizado mucho, sobre todo, entre la juventud. Y luego están los centros comerciales, donde se desplaza el cliente para compras, ocio, comida… Eso pasa en todas las capitales y hay que convivir con ello». Con todo, aún hay quien compagina venta por internet y física; «y luego está el sector servicios que sí busca locales comerciales para establecerse (ej. peluquerías, clínicas odontológicas o estéticas, manicura de uñas, bufetes de abogados, hostelería en la avenida rey Don Jaime --si tiene terraza seguro que tiene demanda de alquiler--, venta de teléfonos y tecnología…).

«Hay emprendedores con iniciativa de abrir un comercio pero no cuajan los precios. El centro es demasiado caro aún» Juan Carlos Rodríguez - Inmobiliaria Área Vivendi

«De diez locales que se alquilan, nueve son de servicios y uno de comercio físico de venta de productos», manifestó. «En 15 años el precio de los locales --salvo la zona premium-- ha bajado tanto que ha hecho que quien buscaba un despacho de abogados en alquiler prefieren alquilar un bajo: mucho más barato y con más visibilidad. El mercado de despachos en entresuelo prácticamente es inexistente».

Cuatro años más a la baja

El responsable de la inmobiliaria Área Vivendi en Castelló, Juan Carlos Rodríguez, explica que «la mayoría de locales comerciales vacíos están cerrados, sin alquilar. Los precios opino que aún se mantendrán bajos cuatro años más, hasta 2025, como mínimo». Pero hay diferencias. En la calle Carcagente, por 35 m2 en el 2006 se pagaban 1.200 euros de alquiler mensual; en el 2010, 900 euros; y en este 2021, 500. Sin embargo, en la calle Asensi, un local de 117 m2 que antaño costaba 3.000 euros al mes, ahora se alquila por 1.600, pero aún es demasiado caro, «para los pocos valientes que se animan a abrir un negocio y que están dispuestos a pagar la mitad de la mitad del precio de salida: 800».

Con todo, quien posee locales en las zonas comerciales premium de la capital de la Plana suele tener un poder adquisitivo alto y es capaz de aguantar con el local sin alquilar, pese a tener que pagar el impuesto anual, más caro para un bajo que para una vivienda. «Prefiere perder 10.000 euros al año si lo alquila por 800 mensuales, y pagar además en tasas unos mil euros al año», señalaron.

Justo esta semana el Ayuntamiento de Castelló, acogiéndose al nuevo decreto autonómico de movilización de inmuebles vacíos, podrá aplicar en el 2022 un recargo del IBI del 50% no solo a grandes tenedores de viviendas (más de 10) en la ciudad, sino también a los de locales urbanos.

Estacional por Navidad

Aunque las próximas semanas, de cara a la Navidad, son tradicionalmente fechas de apertura de negocios estacionales (jugueterías, lotes navideños...), «está todo muy parado. Cualquier comercio que abre tiene muchos gastos y solo busca alquileres bastante económicos». En alquiler de vivienda suelen darse contratos de un año prorrogables a cinco, «pero en el caso de un local se exigen mínimo 10 años y el propietario piensa que si ahora lo alquila muy económico, en una década perderá el doble de dinero. Existe mucha incertidumbre», indicaron desde Área Vivendi. Por ello, suele lanzarse una propuesta mixta: los dos primeros años una cuota mensual más barata; y subida progresiva hasta la década. «Pero no se terminan de tirar el agua», citó Rodríguez.