Proponen una alternativa a la línea de muy alta tensión más respetuosa con el interior de Castellón

Está considerada como una auténtica autopista eléctrica, que genera rechazo a aquellos municipios por los que va a discurrir. La controversia por el proyecto de línea de muy alta tensión (MAT) entre Morella y Castelló no es nueva, pero se ha acrecentado desde marzo, cuando el Boletín Oficial del Estado concedió la declaración de impacto ambiental a la propuesta presentada por Red Eléctrica de España (REE). Desde entonces se han sucedido las protestas, ante el temor de que cause un grave impacto en el interior provincial.

Ahora, la compañía energética EnerHi ha presentado una serie de alternativas técnicas que harían compatible el transporte de electricidad por Castellón sin tener que recurrir a la gran infraestructura programada. En este sentido, el consejero delegado de la empresa, Toni Llorens, defiende que la modernización de las redes «no tiene por qué ser solo como ellos dicen», en referencia a REE.

Según la argumentación de EnerHi, «la necesidad de llegar a un equilibrio entre un bien básico como la energía y su integración en el entorno hacen que sea imprescindible aprovechar al máximo la red existente y minimizar las nuevas líneas a construir». Para Llorens, «técnicamente es posible, aunque REE es reacia porque cambiar el proyecto supondría volver a tramitar». Una de las claves para evitar saturaciones sería crear nuevas subestaciones eléctricas por el recorrido, «algo que beneficiaría a los municipios» aporta el consejero delegado.

Para Llorens, tal y como está ahora configurado el plan de la MAT, «no se posibilitan inversiones, ni la conexión de proyectos de renovables en las inmediaciones ni una mejora en la distribución allí por donde pasa», de modo que si «una industria quiere disponer de más capacidad tiene que conectar desde Castelló en un recorrido de ida y vuelta que sería poco eficiente», apunta.

Diálogo

Llorens considera que el origen de las controversias por la MAT radica «en la falta de diálogo entre las administraciones, ya que los responsables de muchos de los ayuntamientos afectados no tenían conocimiento de las características del proyecto», por lo que no pudieron alegar. De haber sido así, es probable que no hubieran tenido la autorización ambiental», concluye el empresario.