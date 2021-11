La matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón se hunde

Las cifras de matriculados en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Castellón son las más bajas desde el 2003. Según los datos de la Conselleria de Educación este curso hay 5.396 alumnos, es decir, 1.014 menos que el anterior, periodo en que también bajaron.

La Conselleria de Educación ha ofertado este curso 12.175 plazas de una docena de lenguas en la provincia de Castellón. Esto supone que más de la mitad de los puestos se ha quedado sin cubrir.

Modalidad 'on line'

La oferta disminuyó con respecto al curso pasado en un centenar de vacantes porque dejó de impartirse el programa a distancia That’s English, aunque en su lugar se impartió una modalidad en línea con 105 puestos.

Covid

El coronavirus puede estar detrás de este descenso en los 2 últimos años, ya que el perfil del alumnado busca la formación presencial. No obstante, la Conselleria ha flexibilizado este ejercicio el protocolo covid, por lo que se prevé bajar de 1,5 a 1,2 la distancia cuando el nivel de incidencia lo permita y las clases han vuelto a la presencialidad, si bien se prevé semipresenciales en casos excepcionales.

Lo más demandado

Los cursos más demandados siguen siendo inglés (3.262), valenciano (554) y francés (534), seguido a mayor distancia de italiano (302) y alemán (298 ). Seis de cada cuatro alumnos son mujeres.

Evolución

Además, los datos del Ministerio de Educación reflejan desde 2018 una bajada de demanda. El estallido de la crisis en 2007 provocó un boom de los idiomas. Esta fiebre llegó a su clímax en 2014 (10.991 inscritos).

Las causas

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, señaló que se viene detectando la bajada durante los últimos cinco o seis años ya que se viene produciendo en todo el Estado español y en las reuniones que tenemos con el Ministerio se va monitorizando. Auguró que esta bajada irá a más sobre todo con la aplicación de la ley de plurilingüismo a medida que vayan saliendo más niños con niveles avanzados de inglés. Trenzano recordó que el alumno de la EOI demandaba estudiar inglés pero, como en las dos últimas décadas este está más presente en los centros educativos, hay menor demanda de este idioma, que es un porcentaje altísimo de alumnos que asistían a las EOI.

Déficit de profesionales con idiomas

No obstante, desde la Cámara de Comercio señalan que los perfiles de administrativo con idiomas y comercial están entre los más demandados por empresas y hay dificultad para cubrirlos. Pero la mejora del currículo no es el único factor por el que se estudia un idioma y aunque por 90 € la EOI permite hacer un curso completo, su oferta no se adapta a todos los perfiles y hay más centros de enseñanza que ofertan este tipo de enseñanza.