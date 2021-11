Tras unos días de temperaturas suaves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el frío llegue con fuerza a Castellón a lo largo de las próximas días, hasta el punto de que los termómetros podrían bajar de los cero grados en algunas localidades del interior.

Será el jueves cuando el mercurio empiece a marcar un descenso significativo. Así, por ejemplo, en la capital de la Plana se pasará de una temperatura suave el miércoles, con mínimas de 13 grados, a los 7 grados durante la jornada del viernes.

Más se notará este descenso en las comarcas de l'Alt Maestrat y Els Ports. En Vilafranca se llegará a los 0 grados el jueves y a -1 el viernes y hasta los -2 durante el sábado. Unos registros muy parecidos a los de Morella, donde el mercurio se desplomará hasta los -1 grados el sábado, con máximas de diez. También llegará el frío a otros puntos de la provincia como Montanejos (mínimas de 3 grados y máximas de 16 el sábado), Segorbe y Atzeneta (5º), si se cumplen las previsiones establecidas por Aemet.

Esto, en principio, no se traducirá en nevadas, ya que la probabilidad de precipitaciones en los próximos días es baja, con la única excepción del tramo horario entre las 12.00 y las 18.00 horas del jueves. Lo contrario sucede en muchas otras partes de España, según las previsiones de Meterored.

Llega el frío: hasta el viernes la nieve espolvoreará los picos de nuestras sierras 🏔️❄️, dejando grosores más notables en los Pirineos.



Esta web especializada prevé abundantes precipitaciones en el tercio norte del país que podrían ser en forma de nieve en los puntos más altos del pirineo y la cordillera cantábrica. Asimismo, los modelos con los que trabajan los meteorólogos apuntan hacia la posible formación de una DANA que afectaría de lleno a la Comunitat Valenciana y las islas Baleares.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.