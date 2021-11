Las claves de la desescalada en los centros educativos de Castellón por el coronavirus

La eliminación de la mascarilla obligatoria en la clase de Educación Física cuando se realice al aire libre; la flexibilización de la interactuación de los grupos de alumnos en el recreo y el acceso a los centros de las asociaciones de padres y madres del alumnado son las principales novedades de la actualización del protocolo de seguridad en colegios e institutos frente al coronavirus. Una información que ayer Educación remitió a los centros de Castellón.

Aulas confinadas

Estas medidas llegan justo en un momento, en el caso de la provincia, donde se han duplicado en las última semana las aulas confinadas por contagios de covid al haber 17 grupos. Uno de los motivos del incremento de casos en las aulas se debería, entre otros, como ya informó Mediterráneo, a una mayor transmisión del virus por la falta de cobertura vacunal en la comunidad rumana, muy numerosa en la provincia.

No obstante, la nueva resolución advierte de que, si se producen cambios, «la autoridad sanitaria tomará las decisiones pertinentes en las zonas básicas de salud que correspondan».

Más interacción en el patio

Entre las novedades que se incorporan destaca que se autoriza durante el tiempo de recreo la interacción al aire libre entre alumnado de grupos de convivencia estable, los llamados burbuja que se han establecido en Infantil y Primaria, de edades similares.

En el caso del alumnado de ESO, Bachillerato y FP se permite la interacción entre el alumnado de diferentes grupos al aire libre.

Asimismo, se facilita a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros el acceso a los mismos para que puedan desarrollar las actividades que les son propias, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, y lo establecido en el plan de contingencia del centro educativo correspondiente.

Mascarilla obligatoria en Primaria

Respecto al uso de la mascarilla, Educación aclara que en el caso de alumnado, a partir de primero de Primaria, que acuda al centro sin mascarilla sin que conste justificación de ser susceptible de cumplir alguna de las exenciones previstas se hará un requerimiento a la familia para instarles a que la utilice o para que presenten documentación que justifique su no utilización. En caso de no hacerlo no se permitirá la entrada al centro a este alumnado y se dará traslado de esta situación a la comisión de absentismo.

Vuelven las celebraciones

En el capítulo de actos y celebraciones en centros educativos, se permite ya la realización de actividades, como festivales de Navidad, aunque se aconseja que se hagan al aire libre y deben seguir las medidas sanitarias marcadas para los eventos.