El aterrador incremento de los precios del gas y la electricidad ha puesto en primera línea de la actualidad el conjunto de frentes energéticos a los que se asoma toda la actividad económica de Castellón. Al aumento de los costes se le añade la tensión política entre Marruecos y Argelia, que por el momento ha supuesto el corte del principal conducto de gas natural hacia nuestro país, sin pasar por alto que desde la Unión Europea existe una estricta agenda de transición, para que en el 2030 se emita solo el 45% del CO2 consumido en la actualidad, para llegar al 0% en el 2050.

Los expertos congregados en la mesa central de la VI Jornada de Innovación organizada por Mediterráneo y Simetría, con la colaboración de CaixaBank y EnerHi, han coincidido en que para superar este desafío sin que se quede nadie en el camino será fundamental estrechar los mecanismos de colaboración entre las empresas y las administraciones, a los que se debe unir el conocimiento aportado por la Universidad y los institutos tecnológicos. En cuanto a la sustitución de los combustibles fósiles por las fuentes renovables, agilizar la actual burocracia ayudará a adelantar el futuro.

Francisco Vea, director general de Innovación del grupo Simetría

Valoró en sus intervenciones que el uso de las energías renovables en el periodo del 2030 y 2050 "es la solución, pero hay otras claves como el marco legislativo; además, hay que ser más colaborativos entre lo público y privado". También incidió en que las empresas "no deben pensar que los estos cambios no van con ellos". En cuanto a la aportación económica de los fondos europeos, "va a ayudar, pero queremos que lleguen no solo a las grandes compañías y a las pymes, sino también a las empresas de tamaño mediano".

"En las empresas no deben pensar que los cambios de la transición energética no van con ellos"

Sobre las oportunidades de negocio vinculadas a la transición energética, hay liquidez y entidades financieras que buscan invertir en renovables", pero cuajar las propuestas que actualmente hay encima de las mesas dependerá "de que no haya cambios de reglas durante el periodo de inversión". Destacó que por parte de Simetría ya previeron este movimiento, con la creación de filiales dedicadas a estos asuntos, cuya andadura ya lleva más de una década.

Toni Llorens, CEO de la compañía energética EnerHi

Consideró que en estos momentos "las soluciones ya existen, por lo que más que mejorar tecnológicamente hay que mejorar los procesos", con el fin de que puedan funcionar cuanto antes todos los planes de energías renovables presentados ante las administraciones. "La tramitación no está adaptada", lamentó, por lo que al ritmo actual, "no llegamos". Otro punto de vista fue el referido a los costes de contar con instalaciones eólicas o fotovoltaicas. "Las soluciones de antes eran caras pero se demuestra que ahora ya no lo son", tanto en la consecución de energía limpia y a precios asequibles como a las expectativas de futuro que levanta el hidrógeno verde.

"Las soluciones ya existen, por lo que más que mejorar tecnológicamente hay que mejorar los procesos"

"Un vector que se debe tener en cuenta", mencionó. Algo que cobra una especial importancia porque en el caso de España "tenemos una dependencia del exterior del 80% y no podemos ser competitivos si dependemos de los países que producen energía".

GALERÍA DE IMÁGENES DE LA JORNADA

Rafa Simó, presidente de PortCastelló

Opinó que la llegada de fondos europeos "constituyen una oportunidad histórica" para acelerar el proceso de la transición energética en la industria castellonense. Algo que incumbe de manera especial en un ecosistema logístico como el de Castellón, en el que hay dos actores importantes, "como el petroquímico y el cerámico". Las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Castellón se preparan con alianzas junto a los puertos de València y Alicante para adoptar mecanismos de energías renovables vinculados al tráfico marítimo.

"La llegada de fondos europeos constituye una oportunidad histórica para acelerar el proceso de la transición energética"

En sus conclusiones, Simó mencionó que el éxito de este momento crucial debe venir con "la reducción de las dependencias exteriores, porque cualquier mínima especulación con los precios nos afecta; tener una planificación y estrategia común por parte de todos los sectores implicados, y apostar por una conexión en red" para conseguir los objetivos trazados en los próximos años.

Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer

El presidente de la patronal que agrupa a las empresas fabricantes de azulejos apeló porque la administración, los sectores energéticos y sus clientes "se escuchen más", teniendo en cuenta que en este proceso "están en juego muchos empleos". Añadió que la sostenibilidad "tiene que ser en las dos formas", en referencia tanto a la mejora medioambiental ligada a las nuevas fuentes de energía como al mantenimiento de las empresas y sus puestos de trabajo. En cuanto a los plazos, indicó que los tiempos marcados son ajustados. "Hacer los cambios del todo de hoy para mañana es complicado", puesto que en estos momentos "no hay ninguna otra fuente de energía que dé la misma competitividad que el gas". Aún así, desde Ascer "trabajamos hasta en cuatro vías" para reducir la dependencia de este combustible, como es la electricidad, el hidrógeno verde, el biometano o los métodos para atrapar el CO2 liberado a la atmósfera.

"En estos momentos no hay ninguna otra fuente de energía que dé la misma competitividad que el gas"

Sobre la aportación de cada sector de la economía y la clase política, para Nomdedeu "todos debemos hacer un esfuerzo, ya que por una parte nuestras empresas asumimos una situación delicada con los costes energéticos que no podemos trasladar del todo a nuestros precios, mientras que el Gobierno debería habilitar compensaciones, regular y aplicar medidas temporales para atajar la crisis energética".

Empar Martínez, directora general de Industria y Energía de la Generalitat

La representante de la Administración autonómica en la mesa de expertos reconoció que deben acelerarse las tramitaciones para instalar plantas de energías renovables. "Es complejo para todas las administraciones y estamos en ello, aunque ya empiezan a verse realidades con la aprobación de grandes proyectos", comentó. Por otro lado, apuntó a que estos cambios deben ir acompañados de la capacidad innovadora de las empresas, con "oportunidades para idear soluciones relacionadas con puntos de recarga, electrolizadores en el proceso del hidrógeno verde o quemadores en los hornos".

"Es complejo para todas las administraciones acelerar los procesos administrativos y estamos en ello, aunque ya empiezan a verse realidades con la aprobación de grandes proyectos"

Sobre las nuevas fuentes de energía "hay que pensar en todas las alternativas", que no pasan solo por el viento y el sol, sino "también en el biometano o la térmica".

María Jesús Muñoz, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la UJI

La interviniente por parte de la comunidad universitaria valoró que las empresas "ya perciben la necesidad de los cambios en la energía, ya no hay negacionistas del problema y esto es una alegría". Comentó que en la actual situación "hay que usar otra energía, producir y consumir de una manera diferente para enfrentarse a un futuro que no tiene vuelta atrás; no podemos volver a la misma situación de hace 10 años". Para ello, recordó el papel que tiene la UJI en ello, dentro de un contexto "en el que todos deben remar en la misma dirección".

"Ya no hay negacionistas del problema y esto es una alegría"

A lo largo de su intervención puso énfasis en las energías renovables como una oportunidad de negocio y estabilidad económica. "Hay informes de la Agencia Internacional de la Energía que detallan que son más rentables que otras energías fósiles, y que han generado grandes mejoras en los últimos años; además las renovables han sido más resistentes a impactos como el covid, con un perfil de rendimiento superior, con carteras más rentables y con menos riesgos". Por ello concluyó que los cambios cuentan con el respaldo de los mercados. Para que esto dé los frutos deseados "hay que ponerse las pilas o seguiremos yendo a remolque de otros países; España era un motor en energía solar, perdimos un tren y no hay que perderlo otra vez ahora, concluyó.