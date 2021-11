La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el frío sea protagonista en Castellón a lo largo del fin de semana. Los termómetros podrían bajar de los cero grados en algunas localidades del interior, y además la sensación térmica que apuntan desde la Agencia llegará a estar por debajo de los cinco grados negativos también en la zona mencionada.

Las comarcas de l'Alt Maestrat y Els Ports son las más señaladas por estas frías previsiones. En Vilafranca se llegará a -1 durante este viernes y hasta los -2 durante el sábado. Unos registros muy parecidos a los de Morella, donde el mercurio se desplomará hasta los -6 grados en sensación térmica el sábado. También llegará el frío a otros puntos de la provincia como Montanejos (mínimas de 3 grados y máximas de 16 el sábado), Segorbe y Atzeneta (5º), si se cumplen las previsiones establecidas por Aemet.

En la zona litoral de la provincia las temperaturas serán más suaves, llegando incluso a los 19/20 grados en algunos momentos del día en los que el sol será protagonista.

Destacable también la previsión de las otras provincias de la Comunitat y de las Islas Baleares Asimismo, ya que apuntan hacia la posible formación de una DANA que les afectaría de lleno.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.