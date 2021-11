Médicos y enfermeras reclaman prorrogar los 883 contratos covid en Castellón

La campaña de vacunación contra la gripe, junto a la inoculación de las terceras dosis de refuerzo, sin olvidar la inmunización de los niños de 5 a 11 años que llegará a finales de año o principios del 2022 dibujan a corto y medio plazo una intensa agenda sanitaria. Y, para ello, como insisten los médicos y enfermeras de la provincia, hace falta personal cara a mitigar el colapso ya casi crónico que sufre, especialmente, Atención Primaria.

De ahí que haya preocupación entre los sanitarios sobre el futuro de los llamados contratos covid que vencen el 31 de diciembre, una fecha en la que la campaña de vacunación se prevé que siga en marcha. La mayoría de este personal de refuerzo, 883 profesionales en Castellón, se encuentra en los centros de salud, ya que el recorte del 40% del total de estos efectivos que se realizó el pasado 31 de mayo afectó, especialmente, a los hospitales al bajar la presión asistencial por la pandemia.

Petición de enfermeros y médicos

Desde el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón han indicado que el dispositivo actual dispuesto para la inmunización no debería tener problemas para asumir este volumen de vacunaciones, «siempre y cuando se quede el personal que se contrató para cubrir las necesidades generadas por la pandemia de coronavirus». «Si no se renueva a estos profesionales y no contamos con su ayuda, sí que habrá problemas, más teniendo en cuenta que ha habido más ingresados por covid», explicó el presidente de la entidad, Francisco Pareja.

En esta misma línea desde el Colegio de Médicos de Castellón advirtieron que uno de los problemas que se pueden plantear ahora es «la finalización de los contratos de los refuerzos covid que ayudan en el proceso de vacunación, ya que acaban un mes antes de que acabe la campaña de la gripe y eso, en unas fechas en las que aumenta la demanda asistencial, puede generar algunos problemas en algunos centros».

Ampliar las plantillas estructurales

Colegios profesionales y sociedades científicas apuestan por incorporar estos refuerzos como plazas estructurales del sistema dado el déficit de sanitarios que padece la provincia, con plantillas envejecidas que llevan años sin ampliarse, a pesar de que sí lo hace la población a la que atienden. Un problema que la pandemia puso todavía más de manifiesto si cabe.

En concreto, en los meses más duros de la crisis del coronavirus los efectivos sanitarios se incrementaron en cerca de 1.500 en la provincia. Actualmente, trabajan en la sanidad pública de Castellón cerca de 9.000 profesionales en todas las categorías. El principal problema de personal se detecta en medicina y enfermería con las bolsas de trabajo prácticamente agotadas, especialmente, cuando se trata de facultativos.

Presupuesto de Sanitat para el 2022

Ahora se está a la espera de conocer el detalle de los nuevos presupuestos de la Generalitat para el próximo año, donde se prevé una partida dentro de los 300 millones de euros más de los que se dispondrá Sanitat. Está previsto que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, detalle la próxima semana en su comparecencia en Les Corts los planes de su departamento.

«No queremos revertir el incremento del personal sanitario a los niveles de la prepandemia», dijo el conseller de Hacienda, Vicent Soler, durante la presentación de los presupuestos del 2022.